CHP’li Kılıç'dan Erdoğan, Fidan ve Kalın’a: “Gar Katliamı'nın Suriye’deki firari sanıklarını Şara’dan istediniz mi?”

CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, Ankara Gar Katliamı’nın 10. yıldönümünde katliamın Suriye’de bulunan firari sanıklarını, Cumhurbaşkanı, Dışişleri Bakanı ve MİT Başkanı’na sordu.

En son Ahmed Şara ile yapılan Katar Zirvesi’ni anımsatan Kılıç, “Gar Katliamının Suriye’de bulunan firari sanıklarını bu ülkenin devlet başkanından istediniz mi?” diye sordu.

Bir buçuk aydır sorulara yanıt veren olmadı.

CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, Ankara Gar Katliamı’nın 10. Yıldönümünde, katliamın firari sanıklarının durumunu Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine taşıdı.

Kılıç, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na soru önergeleri verdi.

"16 SANIK FİRARİ; 5’İ SURİYE’DE"

10 Ekim Ankara Gar Katliamı davasında 10 sanığın tutuklu olarak yargılanmasına karşın, davanın 16 sanığının hala yakalanamadığını belirten Kılıç, firari sanıklar için şu bilgileri verdi:

“Yakalanamayan sanıkların dosyaları ayrılarak yeni bir yargılama başlatılmış olmakla birlikte bu sanıklardan İlhami Balı’nın Suriye’de olduğu yönünde istihbarat bulunduğu Şanlıurfa 5. Ağır Ceza Mahkemesince ifade edilmiştir. Müşteki Avukatlar da firari sanıklardan Mustafa Delibaşlar, Fadile Delibaşlar ve Cebrail Kaya’nın Suriye’de kamplarda yer aldığını Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi’ne bildirmiştir. Sanık Deniz Büyükçelebi’nin de Suriye’de olabileceği iddiası bulunmaktadır. Firari sanıkların Suriye’de olduğuna yönelik kapsamlı bilgiler mevcutken daha önce Emniyet ve istihbarat kaynaklı bilgiler de dava dosyasına girmiştir.”

FİRARİLER SURİYE’DEYKEN ÜST DÜZEY GÖRÜŞMELER YAPILDI

Suriye’de 8 Aralık 2024’te yeni bir dönemin başlaması ile birlikte Türkiye-Suriye ilişkilerinde normalleşme sürecinin başladığını belirten Kılıç, bu kapsamda üst düzey görüşmelerin yapıldığını anımsattı.

MİT Başkanı İbrahim Kalın’ın biri Emevi Camii’nde namaz kılmak üzere Suriye’ye çeşitli ziyaretlerde bulunduğunu belirten Kılıç, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın da bu ülkeyi 3 kez ziyaret ederek, Ahmed Şara ile görüştüğünü söyledi.

Kılıç, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın en son 15 Eylül’de İslam İşbirliği Teşkilatı Zirvesi için bulunduğu Katar’da, Ahmed Şara ile bir araya geldiğini, görüşmeye Hakan Fidan ile İbrahim Kalın’ın da eşlik ettiğini anımsattı.

"FİRARİ SANIKLARI SORDULAR MI?"

Kılıç, “Gerek Cumhurbaşkanı Erdoğan gerekse de Hakan Fidan ile İbrahim Kalın acaba bu görüşmelerde Türkiye’deki en büyük siyasi katliamı gerçekleştiren firari sanıkların durumunu hiç gündeme getirdiler mi?” diye sordu.

Kılıç, TBMM Başkanlığı’na, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın yanıtlaması istemiyle sunduğu üç ayrı önergede de şu soruların yanıtlanmasını istedi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Türkiye’nin en büyük katliamı olan Ankara Gar Katliamı davasının 16 firari sanığının 5’inin Suriye’de olduğuna yönelik bilgilerden haberi bulunmakta mıdır? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ülkesindeki en büyük katliamın faillerinin Suriye’den iade edilmesi için, Suriye ile yaptığı resmi temaslarda herhangi bir girişimi olmuş mudur? MİT Başkanı İbrahim Kalın’ın Türkiye’nin en büyük katliamı olan Ankara Gar Katliamı davasının 16 firari sanığının 5’inin Suriye’de olduğuna yönelik bilgilerden haberi bulunmakta mıdır? MİT Başkanı İbrahim Kalın, gerek Şam’da yaptığı temaslarda gerekse de mevkidaşı ile gerçekleştirdiği görüşmelerde Ankara Gar katliamı davasının Suriye’de bulunan firari sanıkların durumunu gündeme getirmiş midir? MİT Başkanı Kalın’ın, Suriye’deki firari sanıkların iadesi için Suriye makamları nezdinde herhangi bir girişimi olmuş mudur? Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara Gar katliamının firari sanıklarının Suriye’den iadesi için hangi diplomatik girişimlerde bulunulmuştur? Suriye’de bulunan firari sanıklar için Adalet Bakanlığı’ndan tarafınıza herhangi bir başvuru gerçekleşmiş midir? Bu kapsamda hangi işlemler yapılmıştır?

"42 GÜNDÜR SUSUYORLAR"

Önergeleri 29 Ağustos’ta TBMM Başkanlığı’na sunduğunu belirten Kılıç, “TBMM İçtüzüğü’nün ‘yazılı sorunun cevabı’ başlıklı 99. Maddesi yazılı soruların 15 gün içinde yanıtlanması hükmünü düzenlese de aradan 42 gün geçmesine karşın hala sorularımız yanıtlanmadı” dedi.

"FİRARİ SANIKLARIN İADESİ İSTENSİN"

Kılıç, şunları söyledi:

“İki ülke arasında neredeyse bir yıldır gerçekleşen yakın temaslarda, Türkiye’nin en büyük katliamını konuşmadınız da ne konuştunuz? Barış haykırışını kana bulayan sanıklar, ellerini kollarını sallaya sallaya bu ülke sınırları içinde dolaşırken, yaptığınız tek şey devlet başkanı ile fotoğraf çektirmek mi oldu? 42 gündür sorularımıza neden yanıt vermiyorsunuz? Neyi gizliyorsunuz?

Canlarını yitirenlerin aileleri, on yıldır aynı şeyi haykırıyor, duyuyor musunuz? Failleri gizleyenler de suç ortağıdır!

Suç ortağı olmayın! Bu davanın firari sanıklarını adaletin karşısına çıkarın, yargılayın, cezalandırın. Sorumlular hesap verene kadar bu davanın peşini bırakmayacağız. Hakikat ve adalet mücadelemizden asla vazgeçmeyeceğiz. Ne olursa olsun, Türkiye’yi bu katliamın karanlığından kurtaracağız.”