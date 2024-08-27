CHP’li Kış: AKP’nin sit alanlarını imara açmasına izin vermeyeceğiz

CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, Mersin’in tarım ve doğal yaşam alanlarından biri olan Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü arazilerinin Büyük Ova Koruma Kanunu ve sit alanı statüsüyle korunması gerektiğini vurgulayarak, AKP iktidarının önceki yıllarda sit alanlarını imara açma girişimlerini eleştirdi.

Gazete Duvar'dan Gizem Örnek'in haberine göre; Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü arazileri üzerindeki rant odaklı girişimlerin gerçekleştiğini belirten Kış, bu girişimlerin doğal yaşamı ve tarımsal verimliliği yok etme riski taşıdığını ifade etti.

Bu alanların sit alanı olarak korunmasının hem mevcut tarım politikaları hem de çevresel sürdürülebilirlik açısından hayati önemde olduğunu belirten Kış, “Daha önce Türkiye’nin dört bir yanında sit alanlarını imara açan AKP, şimdi aynı girişimlerle Mersin’de doğal yaşamı yok etmek istiyor. Ancak bu defa izin vermeyeceğiz. Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü arazileri sit alanı olarak kalacak ve bu değerli topraklar yapılaşma tehditlerine karşı korunacaktır” dedi.