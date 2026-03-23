CHP’li Kış: Ekonomi borç ve işsizlik sarmalında

CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, "Faizi düşürmeden enflasyonu düşürdüğünü söyleyenler, bugün üretimi de istihdamı da kaybettirmiş durumda. Dış dengede yaşanan bozulma da dikkati çekiyor. Türkiye’nin dış borç stoku 520 milyar dolara ulaşırken, cari açık büyümeye devam ediyor. Ekonomi giderek daha fazla dış kaynağa bağımlı hale gelirken, sıcak para girişlerine dayalı kırılgan yapı daha da belirginleşiyor" ifadelerini kullandı.

CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, yaptığı yazılı açıklamada, AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın "Faizle mücadelemi sonuna kadar sürdüreceğim. Faizi savunanlarla beraber olamayız. Faiz sebeptir, enflasyon neticedir. Bu milletin sırtından faiz belasını kaldıracağız" şeklindeki sözlerine işaret ederek, son ekonomik verilere ilişkin değerlendirmede bulundu.

Kış, ekonominin en çarpıcı göstergesinin bütçe rakamlarında ortaya çıktığını belirterek, "Yılın ilk iki ayında faiz ödemeleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 111 artarak 640 milyar liraya ulaştı. Aynı dönemde yatırım harcamalarının yalnızca 64 milyar lirada kalması, kamu kaynaklarının üretim yerine faize yönlendirildiğini gözler önüne serdi" dedi.

"YILIN İLK İKİ AYINDA İŞSİZLİK SİGORTASINA BAŞVURANLARIN SAYISI 351 BİNE ULAŞTI"

"640 milyar faiz, 64 milyar yatırım… Öncelik kim?" sorusunu yönelten Kış, şunları kaydetti:

"Erdoğan’ın 'Milletimizi faize ezdirmeyiz' sözlerine rağmen, vatandaşın içinde bulunduğu ekonomik tablo giderek ağırlaşıyor. Bankalar ve finans kuruluşlarına olan bireysel kredi ve kredi kartı borçları 6 trilyon 242 milyar liraya yükseldi. Milyonlarca kişi borcunu çevirmekte zorlanırken, icra takibine düşenlerin sayısı da hızla artıyor. Bugün 2 milyon 682 bin kişi bankaların, 2 milyon 227 bin kişi varlık yönetim şirketlerinin takibinde bulunuyor."

Bu tablonun artık sadece ekonomik değil, toplumsal bir krizin göstergesi olduğunu savunan Kış, "İnsanlar artık geçinmek için değil, borcunu ödeyebilmek için yaşıyor. Bu düzen vatandaşın sırtına yük bindiren bir borç düzenidir. Ekonomideki bozulma istihdam verilerine de yansıdı. Yılın ilk iki ayında işsizlik sigortasına başvuranların sayısı 351 bine ulaştı. Bu veri, yalnızca başvuru yapabilenleri kapsıyor. Gerçek işsizliğin çok daha yüksek olduğuna dikkat çekiliyor. Şubat sonu itibarıyla İŞ-KUR’a kayıtlı işsiz sayısı ise 2 milyon 456 bine yükseldi" değerlendirmesini yaptı.

"TÜRKİYE’NİN DIŞ BORÇ STOKU 520 MİLYAR DOLARA ULAŞIRKEN, CARİ AÇIK BÜYÜMEYE DEVAM EDİYOR"

İki ayda 351 bin kişinin işsiz kaldığını aktaran CHP'li Kış, "Bu sadece görünen kısmı. İnsanlar sessizce işsizleşiyor, yoksullaşıyor. Ekonominin üretim ayağında da ciddi bir daralma dikkati çekiyor. Sanayi üretimi hem aylık hem yıllık bazda gerilerken, hizmet sektöründe de küçülme eğilimi başladı. Bu veriler, Türkiye ekonomisinin 2026 yılına küçülme sinyalleriyle başladığını ortaya koyuyor" dedi.

Kış, bu tablonun uygulanan ekonomi politikalarının doğrudan sonucu olduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:

"Faizi düşürmeden enflasyonu düşürdüğünü söyleyenler, bugün üretimi de istihdamı da kaybettirmiş durumda. Dış dengede yaşanan bozulma da dikkat çekiyor. Türkiye’nin dış borç stoku 520 milyar dolara ulaşırken, cari açık büyümeye devam ediyor. Ekonomi giderek daha fazla dış kaynağa bağımlı hale gelirken, sıcak para girişlerine dayalı kırılgan yapı daha da belirginleşiyor. Merkez Bankası rezervlerinde yaşanan sert düşüş ise bu kırılganlığın en net göstergesi. Kısa sürede net rezervlerde 24,5 milyar dolarlık erime yaşanırken, toplam kaybın 30 milyar dolara yaklaştığı ifade ediliyor."

CHP'li Kış, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözleri ile ekonomik gerçekler arasındaki farkın artık gizlenemez hale geldiğini savunarak, "'Faizle mücadele ediyoruz' diyenler, faizi büyütmüş durumda. 'Milleti ezdirmeyiz' diyenler, milyonları borç altında bırakmış durumda. Bugün Türkiye’de faiz artıyor, borç artıyor, işsizlik artıyor… Ama refah artmıyor" şeklinde konuştu.