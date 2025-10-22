CHP’li Kış: “Kâğıt üzerinde hak var, ama o hakları kullanan işçi kalmadı!”

CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış’ın, Türkiye’nin ITUC 2025 Küresel Haklar Endeksi’nde işçi hakları açısından dünyanın en kötü 10 ülkesi arasında yer almasına ilişkin olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’a yönelttiği soru önergesine gelen yanıt, iktidarın sendikal özgürlüklere bakışını bir kez daha gözler önüne serdi.

Bakan Işıkhan, Türkiye’nin endekste neden en kötü 10 ülke arasında yer aldığına dair tek bir değerlendirme yapmazken, yanıtında yalnızca “sendikal örgütlenme Anayasal bir haktır” diyerek mevzuat metinlerini sıralamakla yetindi.

Gülcan Kış ise bu cevabı, “Anayasayı okumayı biz de biliyoruz; sorun Anayasa’da değil, o hakları kullanan işçinin kapı önüne konulmasında” sözleriyle değerlendirdi.

ENDEKSTE DİBE VURDUK, CEVAPTA HİÇ UMURUNDA DEĞİL

Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu’nun (ITUC) her yıl yayımladığı Küresel Haklar Endeksi’nde Türkiye, sendikal baskı, grev yasakları ve işten atılmalar nedeniyle 2025’te de “en kötü 10 ülke” listesinde yer aldı.

CHP’li Gülcan Kış’ın önergesi bu tabloya dikkat çekerek, “Türkiye’nin bu listede yer almasını nasıl değerlendiriyorsunuz, sendikal hakları korumak için hangi adımları attınız?” diye sordu.

Ancak Bakan Işıkhan’ın yanıtında ITUC raporuna, endeks verilerine ya da sendikal baskılara dair tek bir cümle bulunmadı.

Bakan, cevabında yalnızca “mevzuatımızda sendikal haklar güvence altındadır” diyerek konuyu kapattı.

Üstelik, “programlı teftişler” ve “risk bazlı incelemeler” ifadeleriyle raporun içerdiği ağır ihlalleri bürokratik bir dile gizlemeye çalıştı.

“KÂĞIT ÜSTÜNDE HAK VAR, GERÇEKTE İŞÇİ YOK”

Gülcan Kış, Işıkhan’ın yanıtını sert sözlerle eleştirdi:

“Sayın Bakan, Anayasa maddelerini sıralamakla görevini yerine getirdiğini sanıyor. Oysa gerçek ortada: işçiler sendikalaştığı için işten atılıyor, grevler erteleniyor, sendikal ayrımcılık cezasız kalıyor. Türkiye, ITUC listesinde Somali, Bangladeş ve Belarus’la aynı kategoriye düşmüş durumda ama Bakan hâlâ madde okuyor!”

Gülcan Kış, Bakanlığın verdiği cevabı “bir bürokratın düz metni” olarak nitelendirerek, sahadaki tabloya dikkat çekti:

“Türkiye’de işçi sendikasına üye olduğu için işten çıkarılıyor, işveren ceza almıyor. Ama Bakanlık hâlâ ‘toplantı yaptık, gündeme aldık’ cümleleriyle oyalanıyor. Bu cevap, Türkiye’nin neden o kara listeye girdiğini zaten tek başına açıklıyor.”

KÂĞITLA GERÇEK ARASINDAKİ UÇURUM

Bakan Işıkhan cevabında, 2023’te yapılan Üçlü Danışma Kurulu ve 2024’teki 13. Çalışma Meclisi toplantılarını örnek göstererek, sendikal hakların “ele alındığını” söyledi.

Ancak bu toplantılarda alınan kararların somut bir sonucu olup olmadığına ilişkin tek bir veri paylaşmadı.

CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, bu tutumu “raporlar masada, ama sendikalar hâlâ kapıda bekliyor” sözleriyle eleştirdi.

“BU YANIT, TÜRKİYE’NİN DEMOKRASİ KARNESİNDEKİ NOTU GİBİ: BAŞARISIZ”

Son olarak Gülcan Kış, “ITUC raporunu yok saymak, gerçeği değiştirmiyor. Türkiye, emeğin değil, baskının ülkesine dönüşüyor.” diyerek iktidara çağrıda bulundu:

“Sendikal örgütlenme hakkı kağıt üzerinde değil, fabrikada, tarlada, belediye şantiyesinde kullanılabildiğinde anlam kazanır. Bu ülkenin işçisi, hakkını alana kadar mücadele etmeye devam edecek.”