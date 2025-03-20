CHP’li Kış: "ODTÜ’de öğrenciye yaşatılan zulümdür"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu 106 kişinin gözaltına alınmasını ODTÜ kampüsünde protesto eden üniversite öğrencileri, polisin müdahalesine karşın mücadeleden vazgeçmiyor.

Çok sayıda öğrenci polisin biber gazı ve plastik mermi nedeniyle yaralanırken TOMA’lardan öğrencilerin üzerine tazyikli su sıkılmaya devam ediliyor. CHP Grup Başkanvekilleri Murat Emir ve Ali Mahir Başarır ile birlikte çok sayıda CHP milletvekili de öğrencilere destek için ODTÜ’de bulunuyor.

ODTÜ’lü öğrenciler, “Faşizme karşı omuz omuza” sloganları atarken Ankara’nın birçok bölgesinden yurttaşlar, öğrencilere destek için ODTÜ’ye ulaşmaya çalışıyor. BirGün’e konuşan CHP Milletvekili Gülcan Kış, “ODTÜ’de öğrencilerimizin haklı direnişine destek olmak için yanlarındaydım. Polis, Anayasal hakkını kullanan gençlerimize plastik mermilerle, biber gazıyla saldırdı. Orada yaşananlar, bizzat şahit olduğum bir zulümdü” diyor.

“SONUNA KADAR YANLARINDAYIZ”

Demokratik hakkını kullanan öğrencilere yönelik kullanılan orantısız gücün, “Kabul edilemez” olduğunu kaydeden Kış, “Gençlerimiz baskıya, zulme boyun eğmeyecek, biz de onların sesi olmaya devam edeceğiz. Baskılar bizi yıldırmaz, öğrencilerimizin haklı mücadelesinin sonuna kadar yanındayız” ifadelerini kullanıyor.