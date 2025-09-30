CHP’li Kış: Zafer Havalimanı kamu yatırımı değil, milletin sırtından yandaş besleme

CHP Mersin Milletvekili ve TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu üyesi Gülcan Kış, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na yazılı soru önergesi verdi.

Zafer Havalimanı'nda 2025 yılının ilk 8 ayında garanti edilen giden yolcu sayısı 878 bin 489 olarak belirlenmesine rağmen, fiilen gerçekleşen yolcu sayısı yalnızca 25 bin 137 olduğunu belirten Kış, bu büyük fark nedeniyle Hazine’nin işletmeci şirkete yapacağı garanti ödemesinin 4 milyon 502 bin 102 euro güncel kurla yaklaşık 220 milyon TL olduğunu ifade etti.

"AKP’NİN YÖNETİM ANLAYIŞI BUDUR: VATANDAŞA YOKLUK, YANDAŞA SERVET"

Kış, Zafer Havalimanı'nın maliyetinin 50 milyon euro olduğunu belirterek "Ama 2012’den bugüne şirkete ödenen garanti 80 milyon euroya ulaşmış durumda. 2044 yılına kadar toplamda 208 milyon euro ödeme yapılacağı öngörülüyor. Bu tabloya ‘kamu yatırımı’ diyebilir misiniz? Bunun adı milletin sırtından yandaş beslemektir, başka hiçbir şey değil" dedi.

Vatandaşın yaşadığı ekonomik sıkıntılara dikkat çeken Kış, “Bugün milyonlarca emekli pazara çıkamıyor, öğrenciler barınma sorunu yaşıyor, çiftçiler gübre alamıyor. Ama iktidar, milletin parasını çuvallarla havalimanına döküyor. Nereye? Boş terminale, boş pistlere, uçmayan uçaklara! İşte AKP’nin yönetim anlayışı budur: vatandaşa yokluk, yandaşa servet” ifadesini kullandı.

Daha önce Zafer Havalimanı’yla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusu yapıldığını hatırlatan Gülcan Kış, “Savcılar kamu zararına yol açan memurları tutuklarken, bu devasa soygunu görmezden gelemez. Zafer Havalimanı dosyası raftan indirilmeli, imza atan herkes hesap vermelidir. Bu işin hesabı yalnızca siyaseten değil, hukuken de sorulmalıdır” dedi.

"BENZER ŞEKİLDE DİĞER HAVALİMANLARINDA KAMU ZARARINI ÖNLEMEK İÇİN HANGİ TEDBİRLER ALINMAKTADIR?"

CHP'li Kış, Bakan Uraloğlu'na şu soruları yöneltti: