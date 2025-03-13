CHP’li Konuralp: Google'ın algoritma değişikliği hakikate karşı aleni bir ambargodur

CHP’li Okan Konuralp, Google’ın algoritma değişikliğinin bağımsız gazeteciliğe etkisi ve Gazete Duvar’ın kapanmasına dair konuştu.

CHP Ankara Milletvekili ve TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Üyesi Okan Konuralp, okuyuculara da çağrı yaparak haberleri Google üzerinden değil, doğrudan okuru oldukları internet sitelerine girerek habere ulaşmaya davet etti.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda konuşan Konuralp, dijital telif yasasının hızlı bir şekilde çıkarılması gerektiğini ifade etti.

Konuralp, şunları söyledi:

“Gazeteciliğin yüz akı mecralarından olan Gazete Duvar Google'ın algoritma değişikliğinin öne çıktığı köklü gerekçelerle yayın durdurma kararı aldı. Gazete Duvarın bu kararı almak zorunda kalması Google'ın haber alma hakkına yönelik müdahalesinin sonucudur çünkü Google'ın algoritma değişikliği hakikate karşı aleni bir ambargodur. Dahası, bağımsız medyanın yaşadığı Google krizi özgürce haber almak isteyen tüm yurttaşların krizidir. Bu ambargoya karşı vakit geçirmeksizin demokratik, basın özgürlüğünün evrensel ilkeleriyle uyumlu, bağımsız ve tarafsız medyayı önceleyen, meslek örgütlerinin katkılarıyla hazırlanmış bir dijital telif yasasını ivedilikle çıkarmalıyız ve herkesi Google üzerinden değil, doğrudan okuru oldukları internet sitelerine girerek habere ulaşmaya, bu gizli ambargoyu delmeye çağırıyorum.”