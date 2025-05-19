CHP’li Mahmut Tanal Eskişehir’de konuştu: “1972-1973 yılındaki devletimi arıyorum”

Eskişehir’de Odunpazarı Belediyesi tarafından Kanlıkavak Parkı’nda 4’üncü Uluslararası Odunpazarı Dinleme, Diyalog, Dayanışma (3D) Gençlik Festivali düzenlendi. Festivale CHP PM Üyesi ve Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı ve gazeteci Özlem Gürses de konuşmacı olarak katıldı.

MAHMUT TANAL'DAN "ESKİŞEHİR'DE ÇEVRE YOLU NEDEN YOK?"

Festival alanına gelen CHP’li Mahmut Tanal, Eskişehir’in kronikleşen sorunu olan ve yıllardır yapılması beklenen çevre yolunu gündeme getirmek amacıyla bir dakika boyunca “Eskişehir’de çevre yolu neden yok?” diye sordu.

Mahmut Tanal yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Gençlerin sorunları bireysel sorunlar değil. Bu sorunların hepsi toplumsal sorunlar. Aslında gençlerin sorunu bu toplumun vicdanının testidir. Bu toplumda bir vicdan varsa bu gençlerin sorunlarının hepsinin çözülmesi lazım. Onun için bu toplumun yani gençlerin sorunu toplumun vicdan testidir derken bunun partisi filan yok. Bu en başta anayasamızın 5. maddesi uyarınca devletin asli görevi vatandaşın önündeki sosyal siyasal tüm engelleri kaldırmaktır. Eğer bir iktidar, bir devlet vatandaşın önündeki o sosyal, siyasal, engelleri kaldırmıyorsa ve gittikçe önüne barikat koyuyorsa, engel koyuyorsa o devlet devlet değil. Devlet olabilir ama hukuk devleti değildir.

"BENİM O DEVLETİM BİZE HARÇLIK VERİYORDU. OKUL AİLE BİRLİKLERİNDEN PARA TOPLANMIYORDU"

Hala ben 1972-1973 yılındaki devletimi arıyorum. Benim 1972-1973 yılındaki devletim şunu yapardı: Üç öğün sıcak yemeğini öğrencisine veriyordu. Benim ilkokulum, ortaokulum, lisem yatılı. Benim devletim benim yazlık, kışlık ayakkabımı veriyordu. Benim devletim benim eşofmanımı, benim spor malzemelerimi veriyordu, iç çamaşırımı veriyordu. Benim devletimin sabah etüdü, akşam etüdü oluyordu. Ben o devletimi arıyorum. Benim o devletim bize harçlık veriyordu. Okul aile birliklerinden para toplanmıyordu. O devlet nereden nereye gitti. Ama burada neye borçluyum? Ben bir çobanın oğluyum. Kimdir, nedir, Atatürk Cumhuriyeti? Atatürk Cumhuriyeti Mahmut Tanal’ın cumhuriyetidir aslında. Kimsesizlerin kimsesi Atatürk Cumhuriyetidir. Atatürk Cumhuriyeti çocuk hakladır, kadın haklarıdır, eşitliktir, adalettir, özgürlüktür.”

"HAYALİNİ KURDUĞUMUZ CUMHURİYETTEN ÇOK UZAĞIZ"

Festivalde Özlem Gürses de şöyle konuştu:

“Hayalini kurduğumuz Cumhuriyetin, hayalini kurduğumuz, eşitliğin, demokrasinin, kardeşliğin, çağdaşlığın, ilericiliğin 2025 yılında başka bir noktada olmasını beklerdik elbette. Bunu kafaya çok takıyorum. O yüzden gençlere yakın durmaya çalışıyorum, onları anlamaya çalışıyorum. Ben 20’li yaşlarımda muhabir olarak başladığımda belki çok yaşamayarak, gezmeyerek, birikim yaparak, ailemden borç alarak kendime bir ev ve araba alabilmiştim. 28 yaşında bir evim ve arabam vardı. Şimdi değil ev araba penceresini alamayacak hale geldi gençler. Bizler gençliğimizde hep kendimizi muasır medeniyet vizyonunun parçası gibi hissettik. Bugün geldiğimiz noktada muazzam bir kimlik karmaşası içinde gençler. Aradaki bağ koptu ve bu boşluk duygusu ne yazık ki mutsuz birçok genç yarattı."