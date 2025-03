CHP’li Mahmut Tanal’dan İstanbul Valisi’ne: "İmamoğlu’nun gözaltına alındığı gün hangi savcıyla görüştün?"

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, İstanbul Valisi Davut Gül’e seslendi.

Ekrem İmamoğlu'nun sorgusunun gerçekleştiği Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi önünde açıklamalarda bulunan Tanal, “Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alındığı gün bu adliyeye gelip hangi savcıyla görüştün? Görüştüğün konu nedir?" diye sordu.

Tanal, "Gelsinler bunu Türkiye’ye anlatsınlar. Vali, yürütmenin emrindedir. Yargı, kendi başına tarafsız ve bağımsızdır. Yürütme organına bağlı olan bir vali, soruşturmanın başladığı gün bu adliyeye geldi mi, gelmedi mi” dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde açıklamalarda bulundu. Tanal, hukuksuz bir yargılamanın söz konusu olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"On parmak daktilo sertifikası olan, on parmak bilgisayarda yazabilen arkadaşımız, A4 kağıdına 12 puntoyla 4 bin kere tuşa basması lazım. Ekrem İmamoğlu’nun Cumhuriyet Savcılığı tarafından Sulh Ceza’ya tutuklama istemiyle istemiyle sevk kararı tam 20 sayfadır. Her bir sayfa 4 bin vuruş olacağına göre, toplam 80 bin vuruş yapar. Bu karar 20 dakika içerisinde verildi. 80 bin vuruşu hiçbir babayiğit, hiçbir anayiğit 20 dakika içerisinde Sulh Ceza’ya tutuklama sebebiyle sevkini yazamaz. 20 dakikada siz kalkıp gerekçeli kararı yazamazsınız. Ya muhtemelen kendisine yazılı karar bu şekilde geldi, ya da kopyala, yapıştır yöntemiyle oldu. On parmak bilgisayar sertifikası olan kim varsa gelsin Türkiye’yi inandırsınlar. Aksi takdirde bizin buna mahkeme dememiz mümkün değil.