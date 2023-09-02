CHP’li meclis üyesi Kemal Kınık hayatını kaybetti
Manisa’nın Kırkağaç ilçesinde belediye meclis üyesi olarak görev yapan Kemal Kınık hayatını kaybetti.
Kaynak: İHA
4 yıl önce yapılan yerel seçimlerde CHP’den Kırkağaç Belediyesi Meclis Üyesi olan Kemal Kınık, bir süredir böbrek yetmezliği hastalığıyla mücadele ediyordu.
59 yaşında evli ve 1 çocuk babası olan Kemal Kınık, Gelenbe Mahallesinde uzun yıllardır ticaretle uğraşıyordu.
Vefatıyla tüm ilçeyi yasa boğan Kemal Kınık’ın cenazesi bugün öğle namazını müteakip Kırkağaç’ın Gelenbe Mahallesinde toprağa verilecek.