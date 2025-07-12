CHP’li Meclis Üyesine WhatsApp üzerinden kelepçeli tehdit

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bayrampaşa Belediye Meclis Üyesi Deniz Uykan, kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişiler tarafından cep telefonuna gönderilen mesajlarla tehdit edildiği iddiasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurdu.

Uykan’ın avukatı aracılığıyla sunduğu suç duyurusunda, müvekkiline WhatsApp üzerinden tehdit içerikli mesajlar ve kelepçe fotoğrafı gönderildiği belirtildi.

BOŞ İSTİFA DİLEKÇESİYLE ÖLÜM TEHDİDİ

Uykan, konu hakkında avukatı aracılığıyla suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.

Suç duyurusuna yansıyan bilgilere göre Uykan, tanımadığı kişilerce çeşitli mesajlar ve gönderilen kelepçe fotoğraflarıyla partiden istifa etmesi için ölüm tehditleri aldı.

Söz konusu kişilerin Uykan’a “Korkma ve kaçmaya çalışma. Gözümüz üzerinde. Devlet her zaman 18 yaşındadır! Unutma!” mesajlarını yolladıkları ve parti üyeliğinden istifa dilekçesine dair boş bir şablon yolladıkları ortaya çıktı.