CHP’li Meriç: "Esnaf biterse sanayi biter, ticaret biter"

CHP Gaziantep Milletvekili Melih Meriç, Gaziantep’te Karagöz ve Elmacı Pazarları ile semt çarşılarında yüzlerce esnafla görüştükten sonra yaptığı açıklamada, “Esnaf suçlu değil, borçlu. Doğalgazından elektriğine, vergisinden senedine kadar her şey borç. Senetler protesto ediliyor, çekler ödenemiyor, kredi taksitleri üst üste yığılmış. Esnafın sermayesi yok, ayakta duracak hali yok, ailesine götürecek ekmeği yok” ifadelerini kullandı.

"BAĞ-KUR PRİMLERİ YENİDEN DÜZENLENMELİ"

Bağ-Kur prim gün sayısının düşürülmesine dair Cumhurbaşkanı’nın seçim döneminde verdiği sözün hâlâ tutulmadığını söyleyen Meriç, küçük esnaf ile büyük mağazaların aynı prim yükü altında olmasını da eleştirdi. “Primler işletme büyüklüğüne göre yeniden düzenlenmeli. Küçük esnaf ile zincir mağazalar aynı yükün altına sokulamaz” dedi.

Ticaret Bakanlığı verilerine göre, 2025’in ilk altı ayında açılan esnaf iş yeri sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22,3 artışla 161 bin 482 oldu. Aynı dönemde kapanan iş yeri sayısı ise yüzde 1 artışla 56 bin 214’e ulaştı. Meriç, bu tabloya dikkat çekerek, “Esnaf borçla ayakta durmaya çalışıyor ama çark artık dönmüyor. Ekonominin bel kemiği olan esnaf çökerse, şehirler hayalet şehir haline gelir” diye konuştu.

"İKTİDAR ESNAFI YAŞATMAK ZORUNDA"

Meriç, hükümete de çağrı yaparak vergi ve SGK borçlarının yapılandırılmamasını, büyük sermayeye teşvik sağlanırken küçük esnafa ödeme kolaylığı sunulmamasını eleştirdi. Esnafın borcunu ödeyemediği için cezalandırılmaması gerektiğini belirten Meriç, “Esnaf yalnızca vergi ve kira değil; bu ülkenin üretim gücünün, istihdamının ve toplumsal huzurunun omurgasıdır. İktidar büyük sermayeyi değil, esnafı yaşatmak zorundadır” ifadelerini kullandı.