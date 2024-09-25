CHP’li Meriç, rehin alınan Türk gencinin ailesiyle bir araya geldi: Aynı çete 15 kişiyi daha kaçırmış

CHP Milletvekili ve TBMM İçişleri Komisyonu Üyesi Melih Meriç, 8 Eylül 2024 tarihinde yurt dışına çıktıktan bir süre sonra Bosna Hersek'te bir grup veya çete tarafından alıkonularak fidye istenen Türk vatandaşı Deniz Eliş’in ailesiyle Gaziantep’in Karataş semtinde bir araya geldi.

Anne İlknur Eliş ve baba Kemal Eliş, çocuklarının yaşamından kaygı duyduklarını belirterek yetkililerden çocuklarına kavuşabilmeleri için destek talebinde bulundu.

15 KİŞİ DAHA AYNI ÇETE TARAFINDAN REHİN ALINMIŞ

CHP’li Meriç, “Deniz Eliş hepimizin çocuğu. Ona ulaşmak, sağ salim Türkiye’ye getirilmesi için hepimiz elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Bugün öğreniyoruz ki bu çetenin elinde yalnızca Deniz kardeşimiz yok, onunla birlikte 15 kişi daha rehin alınmış durumda. İçlerinde Bir çift Türk ve bebekleri olan bir aile de bulunuyor. Bugün hem Dışişleri Bakanımızla, hem Bosna Hersek Büyükelçimizle hem de Banja Luka Başkonsolosumuzla görüştük. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’dan olayın üstüne gitmesini, bir an önce evladımızın ailesine kavuşturulmasını istedik” açıklamasında bulundu.

CHP Gaziantep Milletvekili Melih Meriç, baba Kemal Eliş’in çocuklarının 19 Eylül günü Bosna Hersek’te bir grup tarafından alıkonulduğunu, beş gündür rehin tutulduğunu, Deniz Eliş’e işkence yapılarak para istendiğini, gönderilmediği takdirde çocuklarının ölümle tehdit edildiğini ifade ettiğini aktardı.

ÇETE TARAFINDAN ŞİDDETE MARUZ KALMIŞ

CHP’li Meriç, “Aileye gönderilen ses kayıtları, Deniz evladımızı rehin alan çete tarafından şiddete maruz kaldığını gösteriyor. Bu zorbalığa karşı seyirci kalmayacağız. Dışişleri Bakanlığı’mız ve elçiliğimiz de devreye girdi. İnanıyorum ki Deniz Eliş bir an önce anne babasına kavuşacak. Ailemizin yanındayız, elimizden gelen her türlü desteği vermeye hazırız” dedi.