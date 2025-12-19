CHP’li Meriç’ten Bakan Kurum’a tepki: Felaket ''destan'' söylemiyle örtülemez

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un, 6 Şubat depremlerinin ardından çalışmalara ilişkin Meclis’te yaptığı “Türkiye asrın felaketini, asrın destanına dönüştürmüştür” sözlerine CHP’den tepki geldi.

Evrensel'de yer alan habere göre, CHP Gaziantep Milletvekili Melih Meriç, 53 binden fazla yurttaşın yaşamını yitirdiği, kentlerin haritadan silindiği büyük bir yıkımın “destan” olarak tanımlanmasının toplumsal hafızaya ve depremzedelerin yaşadığı acıya aykırı olduğunu söyledi.

''YAŞANAN ACIYI SİYASETİN MALZEMESİ HÂLİNE GETİRMEK''

Depremin yalnızca yapılan konut sayıları üzerinden anlatılamayacağını vurgulayan Meriç, barınma, altyapı ve sosyal yaşam sorunlarının hâlen devam ettiğine dikkat çekti. Geciken teslimatlar, denetimsiz ihaleler ve kamuoyuna açıklanmayan süreçlerin yanıt beklediğini belirten Meriç, “Bu ölçekte bir yıkımı başarı hikâyesi olarak sunmak, yaşanan acıyı siyasetin malzemesi hâline getirmektir” dedi.

''DESTAN' SÖYLEMİ GERÇEKLİKLE BAĞDAŞMIYOR''

Depremden en ağır etkilenen ilçelerden biri olan İslahiye’de, aradan üç yıl geçmesine rağmen ağır hasarlı binaların dahi yıkılmadığını belirten Meriç, bu durumun hem can güvenliği açısından ciddi risk oluşturduğunu hem de bölge halkının yaşadığı travmanın derinleşmesine neden olduğunu ifade etti. Meriç, “Enkazı kaldırılmamış, riski ortadan kaldırılmamış bir yerde ‘destan’ söylemi gerçeklikle bağdaşmıyor” değerlendirmesinde bulundu.

''GERÇEK DESTAN, SORUMLULUKLA VE ADALETLE YAZILIR''

Gerçek bir destanın, felaket öncesinde alınmayan önlemlerle ve felaket sonrasında geciken çözümlerle yazılamayacağını dile getiren Meriç, “Asrın felaketi; ihmalin, plansızlığın ve denetimsizliğin ağır sonucudur. Destan ise ancak şeffaflıkla, sorumlulukla ve adaletle yazılır” ifadelerini kullandı.

“Hesabı verilmemiş her süreç, toplumsal vicdanda karşılık bulmaz”

Açıklamasının sonunda depremzedelerin yaşadığı mağduriyetlerin takipçisi olmaya devam edeceklerini belirten Meriç, “Felaketin tanımını iktidar dili değil, bedelini ödeyen halk yapar. Hesabı verilmemiş her süreç, toplumsal vicdanda karşılık bulmaz” dedi.