CHP’li milletvekilleri Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki bütçe görüşmelerine katılmayacak

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, bu sabah evinde gözaltına alındı. Özer, TCK 314/2'den, 'PKK/KCK üyeliği' suçundan tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi.

Özer, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Yaşanan bu gelişmenin ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve CHP’li tüm milletvekilleri İstanbul’a gidecek.

Bu nedenle komisyon üyeleri de dahil olmak üzere CHP’li milletvekilleri Plan ve Bütçe Komisyonu’nda 2025 yılı TBMM Bütçesi görüşmelerine katılmayacak.