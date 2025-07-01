CHP’li Murat Bakan: "Bu hukuki değil, siyasi bir süreçtir, sosyal belediyecilik hedef alınıyor"

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nca İzmir Büyükşehir Belediyesi ve iştiraki İZBETON AŞ’ye yönelik başlatılan soruşturma kapsamında, kamu zararına neden olunduğu ve ihalelere fesat karıştırıldığı iddiasıyla 157 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Gözaltına alınan isimlerin emniyetteki işlemleri sürerken, CHP Genel Başkan Yardımcıları Murat Bakan ve Deniz Yücel ve CHP İzmir İl Milletvekileleri İl Başkanlığı binasında basın açıklaması yaptı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, sürecin hukuki değil siyasi olduğunu belirterek “Sabah güne kötü haberle başladık, şafak operasyonuyla başladık. Sabah 5 gibi telefonlarımız çalmaya başladı. Önceki dönem büyükşehir belediye başkanımız ve üst düzey bürokratlar gözaltına alındı. 157 kişiye ulaştı. Bir kısmı ikmalen ifadesi alınıp bırakılacak kişiler, diğerleri de doğrudan gözaltına alındığını öğrendik. Bu süreç bizim açımızdan hukuki değil siyasi bir süreç" dedi.

Soruşturmada temel alınan konulardan birinin, kooperatif modeliyle yürütülen kentsel dönüşüm projeleri olduğunu ifade eden Bakan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu, önceki dönem büyükşehir belediye başkanımızın depreme karşı kentsel dönüşümü yapabilmek için ortaya koyduğu bir yöntemdi. Kentsel dönüşümü müteahhitler eliyle değil, halkın katıldığı kooperatifler eliyle yapmak istediler. Burada dolandırıcılık kastı yok. Halis niyetlerle, sosyal demokrat belediyeciliğe yakışan bir proje hayata geçirildi. Türkiye’de kooperatiflerle ilgili binlerce şikâyet var ama hiçbir yerde bu çapta bir operasyon olmadı. Yeri yurdu belli, kamuya açık görev yapmış kişilerin ifadeye çağrılmak yerine şafak operasyonuyla gözaltına alınmasını anlamıyoruz.”

Bakan, İZBETON AŞ’ye ilişkin soruşturmada da Sayıştay denetimleri yerine doğrudan emniyet operasyonuyla sürecin yürütüldüğünü vurguladı:

“İZBETON’un bazı ihalelerinde kamu zararına ilişkin iddialar olduğu yönünde bilgiler var. Bu durumlarda Sayıştay zimmet çıkarır, yargı yolu o şekilde işler. Ama burada en küçük görevliye kadar, kabul memurundan genel müdüre kadar herkesin gözaltına alındığını görüyoruz.”

Operasyonun siyasi bağlantılarına da değinen Murat Bakan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamasına dikkat çekerek “Cumhurbaşkanı Erdoğan birkaç gün önce ‘Diğer illerde de durum farklı değil’ dedi. Sonrasında bu operasyon geldi. Daha önce de İstanbul için ‘Turpun büyüğü arkada’ dediği açıklamalar sonrası operasyon yapılmıştı. Bu da aynı zincirin halkası. Cumhuriyet Halk Partisi’nin yerel yönetimlerdeki sosyal belediyecilik anlayışını hedef alan bir algı operasyonudur" dedi.

Bakan, gözaltındaki kişilere desteklerinin tam olduğunu belirterek “Cezaevleri boşaltılırken, gerçek suçlular dışarı çıkarken bizim başarılı, namuslu bürokratlarımız gözaltına alınıyor. Umuyoruz, ifadeleri alındıktan sonra bırakılırlar ama geçmiş deneyimler bunun böyle olmayabileceğini gösteriyor. Emniyete gittik, ardından adliyeye geçtik. Başsavcı ve başsavcı vekiliyle görüşmek istedik ancak ‘toplantıdayız’ denilerek bize randevu verilmedi" ifadelerini kullandı.

Ankara’da gözaltına alınan CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu’nun da İzmir’e getirilmekte olduğunu ifade eden Bakan, “Şenol Aslanoğlu dışında tüm kooperatif yöneticileri ikmalen çağrılmış. Bu dikkat çekici bir ayrıntı. Şenol Aslanoğlu’nun suçu yalnızca İzmir İl Başkanı olmak gibi görünüyor. Her an ifade verebilecek bir kişiyi mevcutlu olarak Ankara’dan getiriyorsunuz. Bu süreç hukukla değil, siyasetle açıklanabilir" ifadelerini kullandı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın soruşturmayı başlattığı iddialarına ilişkin soruya da yanıt veren Bakan, şunları söyledi:

“Büyükşehir Belediye Başkanımızın bu konuyla ilgili açıklaması oldu. ‘Bu yalan. Bizim böyle bir soruşturma başlatmadık. Böyle bir yetkimiz de yok’ dedi. İç denetim raporu da olmadığını ifade etti. Sayın Tugay’ın açıklamalarına itibar ediyoruz.”

Bundan sonraki süreçte CHP’nin nasıl bir yol izleyeceğine ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Murat Bakan, “Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye’nin en kurumsal, kadro derinliği en yüksek partisidir. Bir yandan parti programını ve hükümet programını hazırlıyoruz. Diğer yandan bu haksız, hukuksuz yargı eliyle yürütülen siyasi mühendislikle mücadele ediyoruz. Bu operasyon da dahil olmak üzere güçlü siyasi aktörlerin hedef alınması, Ekrem İmamoğlu gibi isimlerin yargı eliyle cezalandırılması da bu sürecin parçası. Ama biz kararlıyız. Güçlü bir iradeyle, her alanda bu iktidarla mücadele etmeye devam edeceğiz" dedi.