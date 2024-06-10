CHP’li Murat Bakan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile görüştü

CHP İçişleri Bakanlığı'ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından açıklamalarda bulunan Murat Bakan, "Genel bir görüşme yaptık. Her konudaki düşüncelerimizi, çözüm önerilerimizi dile getirdik" ifadelerini kullandı. Bakan, Yerlikaya ile gerçekleştirdikleri görüşmenin detaylarına ilişkin ise bir bilgi vermedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan ile bir araya geldi.

Görüşme, Yerlikaya’nın makamında yaklaşık bir buçuk saat sürdü. Görüşmenin ardından İçişleri Bakanlığı binası önünde açıklama yapan CHP'li Bakan, Yerlikaya ile verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini söyledi.

"Genel bir görüşme yaptık. Her konudaki düşüncelerimizi, çözüm önerilerimizi dile getirdik" diye konuşan Bakan, bu görüşmelerin önemli olduğunu kaydederek, "Ülkenin menfaatleri noktasında kesiştiğimiz, birlikte çözebileceğimiz konuları çözmemiz lazım" ifadelerini kullandı.

"GEÇMİŞ YANLIŞTI"

Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu için "Adını bile anmak istemiyorum" diyen Bakan şöyle devam etti: "İstişare ederek birlikte çözebileceğimiz sorunları çözebilmemiz lazım. Geçmiş yanlıştı, olmamalıydı."

Bakan'ın açıklaması şöyle: "İktidarla muhalefetin kesiştiği nokta ülkenin sorunlarıdır. Bu görüşmeler bu yüzden önemli. Bu bizim muhalefet yapmamızı engeller mi? Engellemez. Biz çözüm üretemediğimiz noktalarda muhalefet etmeye devam ederiz. Birçok konuda tartışarak, konuşarak, karşılıklı birbirimizi dinleyerek çözmemiz mümkün. Biz bu ülkenin yararına elimizden ne gelirse yapacağız. Önceki bakanın ismini bile anmak istemiyorum. Biz o dönemde buraya siyasi parti genel başkanları kavga etmeye, basın açıklamasına geliyordu. Doğru bir şey değil. Savaşan ülkeler bile asgari diplomasi yürütür. Dolayısıyla bir ülkenin iktidarla muhalefetin arasında bir iletişim kanalının olması kadar doğal bir şey olamaz. İletişim olur bu müzakeredir ama yeri geldiğinde en çetin mücadele de verilir."

Murat Bakan, "Ayhan Bora Kaplan dosyasında Emniyet’te yaşananlar gündeme geldi mi?" sorusu üzerine ise "Görüşmenin içeriğini şu an paylaşmayı doğru bulmuyorum" şeklinde konuştu.