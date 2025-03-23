CHP’li Murat Bakan: Toplumun talebi karşısında duramazlar

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, İmamoğlu’na yönelik yürütülen soruşturmaları, “Torba soruşturma” olarak nitelendirdi.

Bakan, tutuklama kararının Ekrem İmamoğlu’nun Cumhurbaşkanı adaylığına engel olamayacağının altını çizdi. İmamoğlu’nun diplomasını, “Aday olamasın diye” iptal edildiğini belirten Bakan, “İktidarın tek isteği, İmamoğlu’nun aday olamaması. Ancak toplumun talebi önünde duramayacaklar” diye konuştu.

“TOPLUMA SÖYLEYECEK SÖZLERİ YOK”

CHP Genel Merkezi’ne oy kullanmak için gelenler arasında 85 yaş üzerindeki yurttaşların da olduğunu belirten CHP’li Bakan, şunları söyledi:

“Toplumun adalet duygusunu görüyorsunuz. Bize oy vermemiş insanlar da burada. Az önce 88 yaşındaki bir vatandaşımız geldi, oyunu kullandı. Burayı bir düğün yerine, genel seçim havasına soktular. Bunu önleyemezler. Çürümüş, yozlaşmış bir iktidarın artık topluma söyleyecek sözü yok.”

“SOKAKTA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

TBB ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından CHP’nin yol haritasının bizzat CHP lideri Özgür Özel tarafından hazırlanacağını belirten CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Sokakta olmaya devam edeceğiz. Ne kadar hukuksuzluk devam ederse o kadar yüksek reaksiyon gösteririz. Saraçhane’de olmaya devam edeceğiz. Herkesi de Saraçhane’ye bekliyoruz. Saraçhane artık direniş meydanıdır. Yeni bir anlam kazanmıştır. Gezi’de 1977’deki 1 Mayıs’ta Taksim neyse, Saraçhane odur.”