CHP’li Murat Bakan’dan, Fidan’ın sığınmacılarla ilgili sözlerine tepki

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın Suriyeli sığınmacılarla ilgili "Gönüllü olmadığı sürece biz kimseyi buradan zorla gönderecek değiliz" sözlerine, CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, “Eğer kendinize güveniniz varsa kamuoyu önünde tartışırız. Yasadışı göçmenler, geçici koruma altında olanlar bir plan dahilinde radikalizm yaratmadan ve Türkiye’nin ulusal çıkarları doğrultusunda geri gönderilecektir" diye yanıt verdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın Suriyeli sığınmacılarla ilgili sözlerine tepki göstererek AKP’nin göç politikasının terör, organize suç ve insan kaçakçılığı, sosyal çatışmalar ve sınır güvenliği zafiyetlerine neden olduğunu belirtti.

CHP’li Murat Bakan’ın X hesabından yaptığı açıklama şöyle:

“TERÖRİST GRUPLAR ÜLKEYE SIZDI”

"Sayın Hakan Fidan. Türkiye’ye düzensiz göç ile gelen yasadışı milyonlarca göçmenin Türkiye’nin ulusal güvenliği açısından zararlarını ve risklerini bilmediğinizi düşünmüyorum bunu biliyor ve buna rağmen tercih ediyorsunuz. Biz yine de size hatırlatalım. Terör. Türkiye’ye açık kapı politikanız yüzünden ve ayrıca yasadışı göç yolları üzerinden terörist gruplar kimliklerini gizleyerek ve güvenlik kontrollerini aşarak sızdılar. Ülkemizde çok sayıda terör eylemi yaptılar ne kadar uyuyan hücre olduğunu ve bu şekilde ülkemize sızan kaç PKK’lı, IŞİD’li olduğunu bilmiyoruz.

“ORGANİZE SUÇUN SEBEPLERİNDEN BİRİ GÖÇ POLİTİKANIZ”

Organize Suç ve İnsan Kaçakçılığı. Türkiye’de yasadışı göç organize suç şebekelerinin güçlenmesini sağladı. Yatırım yoluyla vatandaşlık ve altın vize ise dünyanın suç örgütü liderlerini Türkiye’ye çekti. Bu tür faaliyetler, Türkiye’de organize suçun büyümesine ve güçlenmesine katkıda bulundu. Bugün onlarca operasyona rağmen kökü kurutulamayan organize suçun kök salmasının sebeplerinden biri sizin göç politikanızdır.

“GÖÇ POLİTİKALARINIZ ÜLKEMİZDE HUZURU BİTİRDİ”

Mali Yük ve Sosyal Çatışmalar. Yasadışı göç, Türkiye’nin mali sistemine getirdiği ek yük bu ülkenin yoksullarının sırtına yüklendi. Sağlık, eğitim ve sosyal hizmetler üzerinde yüksek bir baskı oluşturdu. Ayrıca, iş piyasasında yasadışı göçmenler lehine haksız rekabeti artırarak sosyal çatışmalara ve toplumsal huzursuzluğa yol açtı. Bu tür sosyal çatışmaların nereye kadar büyüyebileceğini siz de bizim kadar iyi bilirsiniz. Göç politikalarınız ülkemizde huzuru bitirdi.

“YERLİKAYA BİLİR, KENDİSİNE SORMANIZ İYİ OLACAKTIR”

Sınır Güvenliği Zafiyetleri. Yasadışı göç, ülkemizin sınır güvenliğinde zafiyetlere neden oldu. Sınır güvenliğinin ihlal edilmesi, diğer yasa dışı faaliyetlerin de (uyuşturucu kaçakçılığı, silah kaçakçılığı gibi) artmasına neden oldu. Bunu siz bilmiyor olabilirsiniz ancak Ali Yerlikaya muhakkak bilir kendisine sormanız iyi olacaktır. Söylenecek çok şey var eğer kendinize güveniniz varsa kamuoyu önünde tartışırız. Son olarak; yasadışı göçmenler, geçici koruma altında olanlar bir plan dahilinde radikalizm yaratmadan ve Türkiye’nin ulusal çıkarları doğrultusunda geri gönderilecektir.”