CHP’li Murat Emir, Akın Gürlek’e ilişkin yat iddiasının videosunu paylaştı

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Başsavcı Akın Gürlek'in yatçılık fuarını iddia ettiği gibi 2022 de nezaket ziyareti kapsamında değil, 2024 yılında gayriresmi bir şekilde ziyaret ettiğini söyledi.

CHP'li Emir'in paylaştığı videoda "Videoda görüldüğü gibi milyon dolarlık yatlarla oldukça ilgilenmiş, “alıcı gözüyle” incelemiş." dedi.

Emir'in paylaştığı video şöyle oldu:

Başsavcı Akın Gürlek yatçılık fuarını iddia ettiği gibi 2022 de nezaket ziyareti kapsamında değil, 2024 yılında gayriresmi bir şekilde ziyaret etmiş. Videoda görüldüğü gibi milyon dolarlık yatlarla oldukça ilgilenmiş, “alıcı gözüyle” incelemiş. İşte videosu… pic.twitter.com/F2yXG24Xkc — Murat Emir (@muratemirchp) June 18, 2025

NE OLMUŞTU?

CHP Lideri Özgür Özel, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada "Akın Gürlek'in 87 yıl boyunca alacağı bütün maaşları harcamayıp, biriktirip verse alabileceği bir lüks yat ile gezdiğini biliyorum" demişti.

Dezenformasyon Merkezi tarafından yapılan açıklamada ise, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Sayın Akın Gürlek, 2022 yılında Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısıyla birlikte bir yatçılık fuarının açılışına Adalet Bakan Yardımcısı olarak katılmıştır. Sayın Gürlek’in idari bir makamda iken ilgili yat fuarına gerçekleştirdiği ziyaret nezaket gereğidir ve kamunun yerli üretime manevi desteği bağlamında gerçekleştirilmiştir" denilmişti.