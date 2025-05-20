CHP’li Orhan Sarıbal’dan Numan Kurtulmuş’a: "Alevileri hedef alan nefret dili asla kabul edilemez, derhal istifa etmelidir"

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) düzenlediği basın toplantısı ile TBMM Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş’un Alevilere yönelik sözlerine tepki gösterdi.

Numan Kurtulmuş’un Yavuz Sultan Selim ve İdris-i Bitlisi'nin Şah İsmail’e karşı ittifakını öven sözlerinin "tekçi ve otoriter" bir zihniyeti ortaya koyduğunu belirten Orhan Sarıbal, “Kurtulmuş’un açıklamaları, temsil ettiği siyasi zihniyetin tarihsel kodlarını, Alevilere yönelik yıllardır süregelen dışlayıcı, yok sayıcı ve baskıcı anlayışı açıkça gözler önüne sermektedir” dedi. Sarıbal, Kurtulmuş’un açıklamalarının "barış yerine düşmanlık, eşit yurttaşlık yerine tahakküm, çoğulculuk yerine tekçilik" anlamına geldiğini söyleyerek şunları kaydetti:

"Ömer Çelik’in ‘Mezhep zehirdir’ sözleri, Suriye’deki katliamları meşrulaştırma çabasının ve mezhepçi nefret siyasetinin açık bir özetiydi. Numan Kurtulmuş’un açıklamaları ise, temsil ettiği siyasi zihniyetin tarihsel kodlarını ifşa etmiştir. Yavuz Sultan Selim’in Anadolu’daki Alevi topluluklara yönelik katliamlarını meşrulaştırmak; yüz binlerce canın döküldüğü o karanlık süreci övmek, ne tarih bilincine, ne vicdana, ne de demokratik bir toplum tahayyülüne sığar. Bir halkın acısını yok sayarak, tarihsel travmalar üzerinden ‘birlik’ kurulamaz. Barış, ancak halkların eşit temsiliyetiyle, geçmişle yüzleşen ve yaraları saran bir anlayışla mümkündür. Tarihsel suçları sahiplenerek değil! Kurtulmuş’un sözlerinin vardığı yer; barış yerine düşmanlık, eşit yurttaşlık yerine tahakküm, çoğulculuk yerine tekçiliktir. Alevileri hedef alan bu ayrımcı ve nefret dili asla kabul edilemez! Halkı kin ve düşmanlığa tahrik eden, toplumu inançlar üzerinden ayrıştıran bir anlayışın Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’nda yeri olamaz. Kurtulmuş’un yeri sadece AKP’de, o zihniyetin hizasında bir yerdedir. Derhal istifa etmelidir"