CHP’li Özçağdaş’tan bakanlara “Gelin, beraber Silivri’ye gidelim. Bakalım söylediğiniz öğrenciler, gençler var mı orada”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, partisinin İstanbul İl Başkanlığında basın toplantısı düzenledi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ile birlikte CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasıyla başlayan protestolarda tutuklanan gençlerin ailesiyle görüştüklerini belirten Özçağdaş, şunları söyledi:

“Bugün öğlen saatlerinde Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in akıllara zarar açıklamasını dinlemiş bulunuyoruz. Bu gençler, bu öğrenciler eğitim haklarını aslında Milli Eğitim Bakanlığı ve YÖK tarafından kullanılan bir sistem çerçevesinde devam ettirebilmeliler. Aralarında lise, üniversite öğrencileri var ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bugün grup toplantısında, ‘Bu gösterilere katılan çok fazla. Bunların içinden sadece bir kısmı tutuklandı. O nedenle burada yanlış bir şey yok’ gibi bir açıklama yaptı. Ne yapacaktınız? Gösterilere katılan milyonlarca insanı tutuklamak niyetinde misiniz? Bunu normal mi buluyorsunuz? Hiçbir yatarı olmayan, ceza bile alsalar bir gün yatmayacakları bir suçtan bu gençlerin hem özgürlüklerini engellediniz hem eğitim haklarını elinden aldınız, çalışmakta olan yurttaşlarımızın çalışma haklarını elinden ellerinden aldınız ve kişileri hürriyetinden yoksun bıraktınız. Yine bugün bu demokratik haklarını kullanan yurttaşlarımızın, ki bunu bile kabul etmiş olması önemli bir gelişmedir Sayın Milli Eğitim Bakanı’nın, ‘İçlerinden süreci terörize eden bazıları alındı. Balta ve benzeri’ diyor. Ben Sayın Bakan’a diyorum ki, baltayı kim atmış? Var mı balta attığı için tutuklanmış olan herhangi birisi? Var mı asit attığı için tutuklanan birisi? Var mı polise saldırdığı için tutuklanan birisi? Bugün itibarıyla tutuklu olanların hiçbirisi sizin iddia ettiğiniz bu eylemlerden tutuklu değiller.

"GERÇEKLERİ SÖYLEMİYORSUNUZ"

Ben size kimlerin tutuklu olduğunu söyleyeyim. Saraçhane’ye hiç gelmediği hâlde kendi ilçesindeki yürüyüşlere katılmış, barışçıl şekilde yürüyüşlerini tamamlamış, evlerine gidip yatmış, sabah saatlerinde evlerinden alınmış olan yurttaşlar var. Üniversitelerinde, sizin bu yargı darbenize itiraz eden, bunun için basın açıklaması yapan ama Saraçhane’ye bile gitmemiş olan öğrenciler var. Saraçhane’ye gitmeye niyetlenmiş ama Saraçhane’deki kalabalığa kadar bile yaklaşamamış, evine dönmeye karar vermiş ve o arada gözaltına alınmış olanlar var. Saraçhane civarında çeşitli mağazalarda çalışan, o mağazalarda çalışmaları bitip dükkanlarını kapatınca evlerine dönmeye çalışan insanlar var. ‘15 dakika için geldim. 45 dakika dayak yedim Suat abi’ diyen öğrenciler var. Siz, kime ne anlatıyorsunuz? Siz hiçbir şey bilmediğiniz ya da mülakat mağduru öğretmenlerde olduğu gibi defalarca kötü kalbinizin olduğunu gösterdiğiniz gibi yine doğruları söylemiyorsunuz. Ben buradan 3 bakana da hodri meydan diyorum. Milli Eğitim Bakanı’na, İçişleri Bakanı’na, Adalet Bakanı’na eğer şu kadar cesaretiniz varsa, bu kadar hak, hukuk, adalet anlayışınız varsa gelin, beraber Silivri’ye gidelim. Gelin bakalım söylediğiniz öğrenciler, gençler, yurttaşlar var mı orada? Gerçekleri söylemiyorsunuz. Bu ülkenin halkına bu ülkenin bakanları olarak gerçekleri söylemiyorsunuz."

"ÜLKEYİ TERÖRİZE EDEN RECEP TAYYİP ERDOĞAN İKTİDARI"

Özçağdaş, YÖK'ün 6 Nisan'da gönderdiği genelgede "üniversitelerde derslere girmeyen, boykot çağrılarına katılan öğrenciler, idari personel ya da akademik personel hakkında adli ve idari işlem yapılmasını ve sonuçların bildirilmesini istediğini" belirtti ve şunları söyledi:

"Siz kimsiniz? Burası bir cunta rejimi mi? Peki YÖK Başkanı’na soruyorum. Kimsenin ulaşamadığı, kimsenin sorunlarını söyleyemediği YÖK Başkanı. Sizin asıl sorununuz, ceza alsalar bile bir gün yatmayacakları bir suçtan eğitim hakları engellenen üniversite öğrencileri, sınavlarına giremeyecekleri gerçeği karşısında bu öğrenciler için ne yapacağınız olmamalı mı? Kim bu öğrencilerin eğitim hakkını koruyacak? Sen İçişleri Bakanı mısın? Emniyet Genel Müdürü müsün? Senin sorumlu olduğun alanda suçu ispatlanana kadar herkes masumdur ilkesinden hareket ederek ‘Benim üniversitelerimde okuyan öğrenciler var. Bu öğrencilerin sınava girmesi lazım. Ben bunun için bir yol bulayım. Sınava giremiyorlarsa bunları erteleme hakkı vereyim’ demen lazımken kalkmışsın; çakma bir polisliğe, çakma bir kolluk kuvveti işine soyunuyorsun. Bu işgüzarlıkları bırakın. Ülkeyi terörize eden sizlersiniz. Ülkeyi terörize eden Recep Tayyip Erdoğan iktidarı. Marjinal olan da sizsiniz. Yazınızda yazdığınız gibi aşırı gruplar da sizsiniz. Yargı darbesi yaptığınız için yasa dışı gruplar da sizsiniz. Hepsi sizsiniz. Bu ülkenin çocuklarının geleceğiyle oynamanıza izin vermeyeceğiz. YÖK Başkanı’na sesleniyorum, bunun altına imza atan başkanvekiline sesleniyorum, gerçeğe dayanmayan beyanlarda bulunan Milli Eğitim Bakanı’na sesleniyorum. Bugün yapmış olduğunuz her işin ve işlemin, her yazının, her genelgenin hesabını evrensel hukuk mahkemelerinde veriyor olacaksınız.”