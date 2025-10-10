CHP’li Özcan, Datça İskelesi'ne el konulma girişimini TBMM’ye taşıdı

CHP Muğla Milletvekili Gizem Özcan, Datça Belediyesi’nin işlettiği tekne bağlama iskelesinin kullanım hakkına Muğla Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) tarafından el konulmak istendiğini belirterek, söz konusu girişimin hem hukuken geçersiz hem de CHP’li belediyelere yönelik sistematikleşen sindirme politikasının bir uzantısı olduğunu belirtti.

Özcan, Datçe Belediyesi'nin işlettiği tekne bağlama iskelesinin kullanım hakkına Muğla Valiliği YİKOP tarafından el konulmak istendiğini belirterek, konuyla ilgili Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi verdi.

Datça Belediyesi’nin işlettiği iskelenin yılda yaklaşık 15 milyon TL gelir sağladığını belirten Özcan, bu gelire el koyma girişiminin Datça Belediyesi’ni gelirlerini keserek zorda bırakmayı amaçladığını ifade etti. YİKOB’un böyle bir yetkisi bulunmadığını hatırlatan Özcan, girişimi "açıkça yetki gasbı" olarak nitelendirdi.

"DATÇA HALKI SİYASİ TERCİHLERİ YÜZÜNDEN CEZALANDIRILIYOR"

Özcan, Anayasa’nın 127. maddesinde yer alan "yerinden yönetim" ilkesine dikkat çekerek, belediyelerin gelir kaynaklarının merkezi idareye aktarılmasının hem yerinden yönetim ilkesine hem de demokrasiye aykırı olduğunu dile getirdi.

Özcan, Datça İskelesi girişiminin Knidos Ören Yeri örneğinde olduğu gibi CHP’li belediyelerin gelirlerine yönelik sistematik bir sindirme politikasının parçası olduğuna işaret etti. Bu adımın, seçimlerde CHP’ye destek veren Datça halkını dolaylı biçimde cezalandırma anlamına geldiğini söyledi. "Halkın vergisiyle oluşturulan gelir, yine halka hizmet olarak dönmelidir; hiçbir idari makam bu hakkı gasbedemez" diyen Özcan, yerel demokrasiyi savunmaya devam edeceklerini belirtti.

"İSKELENİN KULLANIM HAKKINA EL KOYMA GİRİŞİMİNİN HUKUKİ DAYANAĞI NEDİR?"

Özcan, Bakan Kurum'a şu soruları yöneltti: