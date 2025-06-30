CHP’li Özgür Çelik: Dava, AKP’nin iktidarı sürdürme çabasıdır
CHP’nin kurumsal kimliğinin saldırı altında olduğunu kaydeden CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, kurultay davasını, “AKP’nin iktidarını sürdürme çabası” olarak nitelendirdi. Türkiye’de yargının siyasallaştırıldığını söyleyen Çelik, “Türkiye’nin gerçek sorunları konuşulmasın istiyorlar. Bu oyuna gelmeyeceğiz” dedi.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, kurultay davasına yönelik değerlendirmelerde bulundu.
Reddedilmesi gereken bir davanın 8 Eylül’e ertelendiğini ifade eden Çelik, CHP’nin 31 Mart 2024’teki seçimlerde Türkiye’nin birinci partisi olduğunun altını çizerek, “İktidar, ikinci parti konumuna düşmüştür. Partimiz, bu nedenle saldırı altındadır” görüşünü dile getirdi.
CHP’nin kurumsal kimliğinin saldırı altında olduğunu söyleyen Çelik, “CHP’ye yapılan saldırıların amacını biliyoruz. Yaşananlar, azınlık iktidarının iktidarını sürdürme çabasıdır” diye konuştu.
"KURULTAY İRADESİNİN YANINDAYIZ"
AKP’nin muhalefetsiz bir Türkiye istediğini kaydeden Çelik, şu ifadeleri kullandı:
“Bugün veya geçmişte partide hangi konuda görev yapmış olursa olsun ister, bu saldırılara karşı birlik beraberlik içerisinde olacağız. Birlikte, Türkiye’nin demokrasi mücadelesini vereceğiz. CHP’nin 38’inci Olağan Kurultay ve 21’inci Olağanüstü Kurultay iradesinin yanındayız. CHP’yi savunmaya devam edeceğiz.”
"BU OYUNA GELMEYECEĞİZ"
CHP’li Çelik, “KİPTAŞ aracılığıyla İstanbul’da delegelere 100 daire dağıtıldı” iddialarını da şu sözlerle yanıtladı:
“Yalan ve iftira üzerinden bir süreç yürütülüyor. Gidelim İstanbul’a, dairenin kapısını göstersinler, çalalım, ‘Size kurultayda bir daire verildi mi?’ diye soralım. Bir kişi evet derse ben partimden istifa ederim. Ankara’ya geldim kurultay davası için. Savcı bana, ‘Kurultay zamanı Bursa İl Başkanı Ankara’da bir otelde toplantı odasına sizin yanınıza girdiğinde suratı asıkmış, çıktığında yüzü gülüyormuş’ dedi ve ben bunun için İstanbul’dan kalktım Ankara’ya geldim ve ifade verdim. Bu kadar komiktir aslında bu mesele. Türkiye’de siyasallaşmış bir yargı var. İstiyorlar ki Türkiye’nin gerçek sorunları konuşulmasın. Türkiye bir ekonomik yıkımın içerisinde. Siyasallaştırdıkları yargıyla Türkiye’nin gerçek gündemi yerine CHP’yi iç gündeme hapsetmeye çalışıyorlar. Bu oyuna gelmeyeceğiz.”