CHP’li Özgür Çelik: Dava, AKP’nin iktidarı sürdürme çabasıdır

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, kurultay davasına yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Reddedilmesi gereken bir davanın 8 Eylül’e ertelendiğini ifade eden Çelik, CHP’nin 31 Mart 2024’teki seçimlerde Türkiye’nin birinci partisi olduğunun altını çizerek, “İktidar, ikinci parti konumuna düşmüştür. Partimiz, bu nedenle saldırı altındadır” görüşünü dile getirdi.

CHP’nin kurumsal kimliğinin saldırı altında olduğunu söyleyen Çelik, “CHP’ye yapılan saldırıların amacını biliyoruz. Yaşananlar, azınlık iktidarının iktidarını sürdürme çabasıdır” diye konuştu.

"KURULTAY İRADESİNİN YANINDAYIZ"

AKP’nin muhalefetsiz bir Türkiye istediğini kaydeden Çelik, şu ifadeleri kullandı:

“Bugün veya geçmişte partide hangi konuda görev yapmış olursa olsun ister, bu saldırılara karşı birlik beraberlik içerisinde olacağız. Birlikte, Türkiye’nin demokrasi mücadelesini vereceğiz. CHP’nin 38’inci Olağan Kurultay ve 21’inci Olağanüstü Kurultay iradesinin yanındayız. CHP’yi savunmaya devam edeceğiz.”

"BU OYUNA GELMEYECEĞİZ"

CHP’li Çelik, “KİPTAŞ aracılığıyla İstanbul’da delegelere 100 daire dağıtıldı” iddialarını da şu sözlerle yanıtladı: