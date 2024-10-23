CHP’li Öztürk: Bulgaristan seçimleri Türkler için yol ayrımı olacak

CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, 27 Ekim’de yapılacak 7’nci erken genel seçimleri için Bulgaristan Türklerine oy kullanma çağrısı yaptı.

Seçimlerin Bulgaristan Türkleri için siyasi bir yol ayrımı olduğunu belirten Öztürk, "Bundan sonra da o seçilen arkadaşlarla biz inanıyoruz ki Türkiye-Bulgaristan arası ilişkiler çok daha ileri seviyeye taşınacaktır. 27 Ekim önemli, Bulgaristan Türkleri için çok daha önemli. Sandıklara gidin, oyunuzu kullanın" dedi.

Son üç yıl içinde yaşanan 6’ncı seçimden sonra Bulgaristan’da kurulan koalisyon hükümetinin istifa etmesi ile Bulgaristan vatandaşları, 27 Ekim Pazar günü 7’nci erken genel seçim için yeniden sandık başına gidecek. Yaklaşan seçimler öncesi CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, ANKA Haber Ajansı’na yaptığı açıklamada; seçimlerde oy kullanma hakkı olan Bulgaristan Türklerini sandık başına davet ederek, 13 numarayla seçime girecek olan Hak ve Özgürlükler Hareketi’ne oy vermeleri çağrısı yaptı.

“BULGARİSTAN TÜRKLERİ İÇİN YOL AYRIMI”

Öztürk şöyle konuştu:

“Bulgaristan'da bir türlü ortaklaşan ve uzlaşan siyasi koalisyon ortamı oluşmuyor. Bu sefer 7’nci seçim. 6 tane genel seçim yapıldı. Belki 8’inciyi de göreceğiz, böyle bir gerçek var. Ama bu seçimde asıl sıkıntı 35 yıldır Türklerin, Müslümanların ve azınlıkların ana temsilcisi olan Hak ve Özgürlükler Hareketi’nde bir siyasi kırılma, iki eş başkan vardı. İki eş başkandan hem kurucu başkan hem Cevdet Çakırov'un olduğu bir taraf, 13 numarayla seçime giriyor. Bir tarafta da Bulgar Delyan Peevski ve onunla birlikte hareket eden, merkezi yönetiminde daha fazla Bulgarların olduğu ama listelerinde Türk adaylarının olduğu 8 numarayla bir liste var. Bu tabi Bulgaristan Türklerinin aslında siyasi birlikteliğinde belki bir yol ayrımı gibi görünüyor.

'MEVZU ADAYLAR DEĞİL, PARTİ YÖNETİMİ'

Yani yorgunluk, bıkkınlık meselesi değil aslında. Türkler için siyasi birlikteliğin devamı veya yol ayrımı gibi gözüküyor. Bu manada daha da önemli yani bizim için. Ama şu bir gerçek, 8’inci seçim olacak gibi gözüküyor. Tabii ki Türk milletvekili adayları birçok partide olabiliyor. Şimdi iki partide çok daha yoğun var. Ama mevzu adaylar değil, mevzu parti yönetimi ve üst yönetimine bakmak. Hepimiz çok iyi biliyoruz ki siyasi partilerde kararları merkezi yönetim, genel başkanın tavırları doğrultusunda birçok ülkede Bulgaristan'da da alıyor. Bunu iyi değerlendirmeleri lazım. Ona göre karar vermeleri lazım ama muhakkak ve muhakkak kesinlikle pazar günü 27 Ekim’de ne işi gücü varsa, çünkü buraya gelmenin bir bedeli var, buraya gelirken iki sandığa bir Lada’nın içine tüm geçmişini sığdırıp geldiler. Bugün de o yüzden o sorumluluk bilinciyle demokratik haklarını kullanmalı ve sandığa gitmeleri ve Bulgaristan Türkleri’nin siyasi varlıklarını devam ettirme konusunda tavır göstermelerini ben onlardan rica ediyor ve sandığa davet ediyorum."