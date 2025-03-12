CHP’li Öztürk: Sadece Emniyet’te bulunması gereken bilgiler 50 liraya pazara çıkmış

CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, yurttaşların adres, kimlik, telefon gibi bilgilerin Telegram üzerinden satıldığını ifade etti.

Öztürk, Telegram üzerinden yurttaşların anlık konumlarının ve kaldıkları otellerin bilgilerinin satıldığını belirterek "Bu, artık devletin veri güvenliği diye bir şeyinin kalmadığının ilanıdır. Erkek şiddetinden kaçan, devlete sığınan kadınlar devlet eliyle açık hedef haline getirildi. İnsanların canı 50 liraya satılıyor!" diye konuştu.

POLİSİN VERDİĞİ BİLGİLER Mİ? SİSTEME HACKER MI SIZDI?

Skandalın en korkunç noktalarından biri de satılan veriler arasında sadece polis ve jandarmaya açık olan otel kayıtlarının bulunması. Öztürk, bu bilgilerin nasıl sızdırıldığını sorarak "İşin içinde polis mi var, yoksa Emniyet’in sistemine de mi sızdılar? Eğer bu bilgiler polis eliyle veriliyorsa bu doğrudan suç ortaklığıdır. Eğer hackerlar sistemi ele geçirdiyse, bu devletin güvenlik altyapısının tamamen çöktüğünün kanıtıdır!" dedi.

Öztürk, “Türkiye’nin siber güvenlik sistemi yerle bir olmuş, devletin bilgi güvenliği darmadağın, vatandaşın verileri suç örgütlerinin elinde… Ama biz ne konuşuyoruz? Siber Güvenlik Kanunu!” diyerek Genel Kurul’da görüşülen kanunu eleştirdi.

Öztürk, "Türkiye şu an Siber Güvenlik Kanunu’nu konuşuyor! Neyin güvenliği? Vatandaşın kimlik bilgileri, anlık konumu, otel kayıtları Telegram’da 50 liraya satılırken hangi güvenlikten bahsediyorsunuz? Siz devletin en mahrem bilgilerini koruyamıyorsunuz, ama interneti kontrol etmek, basını susturmak, sosyal medyayı sansürlemek için yasalar çıkarıyorsunuz! Siber güvenlik yasası mı dediniz? Ne güvenliği kardeşim? Güvenlik falan yok, Türkiye artık dijital bir açık pazar!" değerlendirmesini yaptı.