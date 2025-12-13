CHP’li Öztürkmen: Sincan Eğitim Araştırma Hastanesi’nde sağlık çalışanları ağır koşullar altında çalışıyor

CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, Sincan Eğitim Araştırma Hastanesi’nde sağlık çalışanlarının çalışma koşullarına ilişkin açıklama yaptı. Öztürkmen, hastanede uzun nöbetler, fazla mesailer ve yönetim anlayışına ilişkin sorunlar bulunduğunu belirtti.

Öztürkmen, Ankara’da bulunan Sincan Eğitim Araştırma Hastanesi’nde sağlık çalışanlarının ağır çalışma koşulları altında görev yaptığını ifade ederek, uzun nöbetler ve aralıksız fazla mesailerin personeli zorladığını söyledi. Hastane yönetiminde liyakat sorunları yaşandığını savunan Öztürkmen, çalışma koşullarının yanı sıra personele sunulan yemeklerin de yetersiz olduğunu dile getirdi.

Gece nöbetlerinde verilen yemeklerin son derece sınırlı olduğunu belirten Öztürkmen, “12 saatlik gece nöbetinde verilen yemekler bir dilim peynir, birkaç zeytin ve ekmekten ibaret. Menüye yumurta eklenmesi lüks sayılıyor. Akşamdan sabaha kadar sağlık çalışanları bu yemekle idare etmek zorunda bırakılıyor” dedi. Sağlık çalışanlarının 08.00–16.00 mesaisinin yanı sıra 16 ve 24 saatlik nöbetlere sık sık yazıldığını ifade eden Öztürkmen, şunları söyledi:



"Aralıksız fazla mesai ve nöbet listesine yazılan sağlık çalışanları ailelerini dahi göremez hale geldiler. Yaşadıkları sıkıntıyı hastane yönetimine ilettiklerinde ise 'Burası ailenizden önce gelir' yanıtını alıyorlar. Güya 'Aile Yılı'ndayız ancak sağlık çalışanları ailelerini göremez durumda. Üstelik çalışma listeleri personelden gizlenerek ayın son günü açıklanıyor. Hangi gün fazla mesai yapacaklarını, hangi gün kaç saat nöbette kalacaklarını bilmeyen sağlık çalışanları hiçbir şekilde aileleriyle plan yapamaz hale gelmiş durumda."



Hastanelerde ciddi personel açığı bulunduğunu vurgulayan Öztürkmen, resmi olmayan rakamlara göre yüz binlerce sağlık emekçisinin atama beklediğini, buna karşın her yıl yapılan atamaların yetersiz kaldığını belirtti. Personel açığının yükünün sahada çalışan sağlık emekçilerinin omuzlarına yüklendiğini ifade etti. Sağlık çalışanlarının insanca koşullarda görev yapmak istediğini belirten Öztürkmen, yetkililere çağrıda bulunarak sorunların çözülmesi gerektiğini kaydetti.