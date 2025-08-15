CHP’li Öztürkmen’den Ali Erbaş’a hutbe tepkisi: "Kul hakkından son bahsedecek kişiler arasındadır"

Son dönemde kadın düşmanı fetva ve vaazlarla gündeme gelen Diyanet’in son Cuma hutbesinde "kul hakkı" ele alındı.

Öztürkmen’in açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Diyanet İşleri Başkanlığı, laik, demokratik bir cumhuriyetin kurumu olduğunu unutalı çok oldu. Anayasal bir kurum olan ve bu halkın tamamının vergileriyle ayakta duran Diyanet’in şeriatı savunur nitelikte açıklamalar yapması kabul edilemez.

"ALİ ERBAŞ YÖNETİMİNDEKİ DİYANET, GERİCİLİKLE VE KADIN DÜŞMANLIĞINDA TARİKAT VE CEMAATLERİ ARATMIYOR"

Diyanet, doğmalara, hurafelere, kadını yok sayan zihniyete karşı, eşitliği ve barışı savunan bir kurum olmalıdır. Ne yazık ki Ali Erbaş yönetimindeki diyanet, gericilikte ve kadın düşmanlığında tarikat ve cemaatleri aratmıyor. Son dönemde kadınların giyim kuşamı hakkında 'haram' fetvaları yayımlayan, tatil yapma biçimine müdahale eden Diyanet, bu cuma da kadınların miras hakkı üzerinden yayımladığı hutbe ile gündeme geldi.

"DİYANET İŞLERİ BAŞKANI ALİ ERBAŞ, KUL HAKKINDAN SON BAHSEDECEK KİŞİLER ARASINDADIR"

Diyanet'in bugünkü cuma hutbesinde kız çocukları ve miras hakkına değinilerek; ‘Kişinin kız çocuklarını mirastan mahrum bırakması, kız çocuklarının da Allah’ın takdir ettiği hakka razı olmaması kul hakkıdır’ ifadelerini kullandı. Diyanet’in hutbesi, Kuran’ın özünü anlamadan, dönemin şartlarını ve toplumsal yapısını göz önüne almadan, bugüne uyarlama çabasıdır. Bu ifadeler hem anayasa ihlali niteliği taşımakta hem de cumhuriyetimizin temel ilkeleri açısından açık bir tehdit anlamına gelmektedir. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, kul hakkından son bahsedecek kişiler arasındadır. Diyanet maalesef bugün devletin kendisi için potansiyel bir tehdit konumuna gelmiştir. Devletin bu kurumu artık bir dinin değil, siyasetin arka bahçesi haline gelmiştir.

"ALİ ERBAŞ'IN KIZI ŞEYDA KÜÇÜK'ÜN, DÜZCE İLAHİYAT FAKÜLTESİ'NİN ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ KADROSUNA KÜSURAT FARKIYLA' ATANDIĞINI ÖĞRENDİK"

Soruyorum Ali Erbaş’a; lise mezunu kayınbiraderin Enver Başar’ın, hiç ile gitmeden il müftüsü düzeyindeki başkan müşavirliği kadrosundan emekli olması kul hakkına girmez mi? Meclis’te soru önergesi verdim, buradan da soruyorum. Ali Erbaş’la akrabalık ilişkisi olan kaç kişi Diyanet’te çalışıyor? Nepotizm, kul hakkına girmez mi? Daha üç gün önce Ali Erbaş'ın kızı Şeyda Küçük’ün, Düzce İlahiyat Fakültesi'nin araştırma görevlisi kadrosuna 'küsurat farkıyla' atandığını öğrendik. Erbaş’ın kızından daha yüksek puanlarla o başvuruyu yapanların elenmesi kul hakkına girmez mi? Aylardır Milli Eğitim Bakanlığı önünde eylem yapan mülakat mağduru öğretmenlerimizin hakkı yenmedi mi? Ali Erbaş’ın kamu parası ile kendisine lüks makam arabaları tahsis etmesi, milyonlarca vatandaş hac sırası beklerken her sene eşiyle hacca gitmesi, hacca giderken yanlarında Diyanet kadrosundan hizmetliler götürmesi kul hakkına girmez mi?

"MİLLETİ DİNDEN, DİYANETTEN SOĞUTTUNUZ"

Ali Erbaş sadece Anayasa’yı, Medeni Kanun’u ve kadın-erkek eşitliğini hiçe saymakla kalmıyor, Anadolu halkının İslam anlayışı yerine şekilci bir anlayışı hakim kılmaya çalışıyor. Bupar Araştırma Şirketi’nin, ‘Diyanet’e güveniyor musunuz’ sorusuna yüzde 83,3 oranında, ‘Güvenmiyorum’ yanıtı veriyor. Milleti dinden, diyanetten soğuttunuz. Diyanet’i en güvenilmez kurum haline getiren Ali Erbaş, bir an önce istifa etmeli ya da görevden alınmalı."