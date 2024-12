CHP’li Öztürkmen’den Erdoğan’a belgeli yanıt: "Belediyeleri bırak o şirketleri silkele"

CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, TBMM'de basın toplantısı düzenledi.

Öztürkmen, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Belediyeleri silkeleyin" sözlerinin arkasından CHP’li belediyelere SGK borçları nedeniyle haciz gönderilmesini eleştirerek, geçmiş dönemde belediye borçlarıyla ilgili Sayışay’ın raporlarına dikkat çekti.

CHP'li Öztürkmen, “İşçiyi, memuru, asgari ücretliyi ‘silkeleyen’ Erdoğan, genel seçimler için planlı bir çalışmanın düğmesine bastı. ‘Planlı’ diyoruz, çünkü belgeli. ‘Silkelemenin planı mı olur?’ demeyin. Bizzat Sayıştay raporları Erdoğan’ı ele veriyor” dedi. Öztürkmen, belediye borçlarının SGK alacakları içinde sadece yüzde 4’lük bir dilimi kapsadığını belirterek, “Peki, kalan yüzde 96’lık borç kimlere, hangi kurum ver şirketlere aittir? İktidar önce onları açıklasın! Cumhurbaşkanı Erdoğan, sadece yüzde 4’lük alacak için belediyeleri “silkelemeye” kalkacağına, yüzde 96’lık devasa alacakların peşine düşsün" dedi.

CHP’li Öztürkmen'in yaptığı açıklamanın tamamı şöyle:

"Emeklileri silkelediniz! 70 yaşındaki insanlarımızı ucuz ekmek kuyruklarına dizdiniz. 12.500 TL maaşla açlığa mahkûm ettiniz. 75 yaşındaki amcalara teyzelere kapıcılık yaptırıyorsunuz.

Asgari ücretliyi silkelediniz! Açlık sınırının altında bıraktınız. Şimdi 3 kuruşluk zam için pazarlık yapıyorsunuz. Kendi TÜİK'inizin belirlediği uydurma enflasyon oranında bile zam yapmamak için kırk takla atıyorsunuz. Mehmet Şimşek'in yeni icadı "hedef enflasyon" oyunuyla asgari ücrete yüzde 20-25 zam konuşuluyor.

Türk çiftçisini silkelediniz! Türk tarımını bitirme noktasına getirdiniz. Ürettiğini hak ettiği fiyata satamıyor. Mahsulünü yollara döküyor. Sattığı mahsulün parasıyla gübresini mazotunu alamıyor.

Hayvancılığı silkelediniz. İthal hayvan politikasıyla yabancı üreticiyi ihya ettiniz. Türk besicinin ocağına incir ağacı ektiniz. "Vatandaşa ucuz et yedireceğiz" dediniz. Ancak vatandaşın sofrasına gelmeden et baronlarına yedirdiniz. Bir avuç et baronu Et ve Süt Kurumu'nun ithal ettiği etlerden milyarlar kaldırdı. Memuru silkelediniz. Yoksulluk sınırının altında açlık sınırının az üstünde yaşam savaşı veriyorlar.

Gençliği silkelediniz. İşsiz, umutsuz ve mutsuz ettiniz. Ülkemizden umutlarını kestirdiniz. Yurtdışına çıkmanın yollarını arıyorlar. Liyakatin yerine getirdiğiniz mülakat sistemi milyonlarca genci mağdur etti. Artık can almaya başladı. Doğuş Can Kavaklı'yı unutturmayacağız.

Cumhuriyetin yarattığı bütün birikimi, milli ekonomik değerleri, KİT'lerimizi silkelediniz! Sümerbankları, SEKA'ları, şeker fabrikalarını, TEKEL'leri, madenleri, santralleri sattınız. Cumhurbaşkanlığı 2025 telfinde, özelleştirmelere devam edeceğiz diyorsunuz.

"BU BELEDİYELERİN YAKLAŞIK YÜZDE 80'İ AKP'NİN ELİNDE"

Şimdi silkeleme sırası CHP'li belediyelere geldi! Erdoğan, genel seçimler için planlı bir çalışmanın düğmesine bastı. "Planlı" diyoruz, çünkü belgeli. "Silkelemenin planı mı olur?" demeyin.

Şimdi bizzat Sayıştay raporlarıyla belediye silkelemenin belgelerini anlatacağım. Sayıştay raporları, her yıl belediyelerin hem Hazine’ye hem de SGK'ya olan borçlarının artarak biriktiği konusunda uyarıyor ve “Önlem alınmazsa bir süre sonra alacakların bütçe imkânlarıyla tahsil imkânının ortadan kalkacağı değerlendirilmektedir” deniliyor. Örneğin 2017 yılında toplam 1397 belediyeden 1084'ü SGK'ya borçlu. Ancak Erdoğan kılını kıpırdatmıyor. Çünkü bu belediyelerin yaklaşık yüzde 80'i AKP'nin elinde.

"YIL 2017, BELEDİYELERİN YÜZDE 90'I BORÇLU"

Bazı yılları verilerle inceleyelim. Sosyal Güvenlik Kurumu 2017 yılı Sayıştay Düzenlilik Denetim Raporu'nda, belediyelerin SGK'ya prim borçlarının tahsil edilemediği tespiti yer alıyor ve şu ifadeler kullanılıyor:

“30 büyükşehir belediyesi, 519 büyükşehir ilçe belediyesi, 51 il belediyesi, 400 ilçe belediyesi ve 397 belde belediyesinden oluşan toplam 1397 belediyeden 1084'ünün Sosyal Güvenlik Kurumu'na olan toplam 8.784.476.879,43 TL prim borcunun tahsil edilemediği görülmüştür.”

Sayıştay raporundan görüldüğü üzere 2017 yılında, belediyelerin yaklaşık yüzde 90'ı SGK'ya borçlu. Raporda açıkça, “Belediyeleri borçlarını ödemeye zorlayıcı hükümler içeren bir kanuni düzenleme yapılmasına ihtiyaç olduğu değerlendirilmektedir” uyarısının yer almasına rağmen AKP iktidarı hiçbir adım atma gereği duymuyor.

3 YILIN SGK BORCU DİKKAT ÇEKİYOR

Sayıştay raporlarına göre, 2018, 2019 ve 2020 yıllarında belediyelerden tahsil edilemeyen SGK alacak miktarında ciddi artışlar dikkat çekiyor. 2020 yılında 5.962.888.297,62 TL tutarında prim alacağı tahsil edilememiş. 16.02.2021 tarihi itibari ile SGK'nın belediyelerden alacak miktarı 23.664.776.674,72 TL'ye ulaşmış durumda.

Sosyal Güvenlik Kurumu 2020 Yılı Sayıştay Düzenlilik Denetim Raporu'nun 32. sayfasında belediyelerin SGK borçlarına ilişkin aynen şöyle denilmektedir:

“Kurumdan alınan veriler incelendiğinde bazı belediyelerin prim ödememe hususunu alışkanlık haline getirdiğini ve Kurumca alacakların tahsil ve takip yöntemlerinin etkin bir şekilde işletilmediğini göstermektedir. Nitekim bir süre sonra alacakların bütçe imkânlarıyla tahsil imkânının ortadan kalkacağı değerlendirilmektedir.”

"38 MİLYAR TL'Yİ AŞIYOR, ERDOĞAN SEYREDİYOR"

Geliyoruz 2022 yılına. Sosyal Güvenlik Kurumu 2022 Yılı Sayıştay Düzenlilik Denetim Raporu'na göre, belediye ve bağlı şirketlerin SGK'ya olan prim ve prime bağlı borçları 38 milyar TL’yi aşmış. Tam rakam 38.669.506.685,00 TL.

SGK’nın 2022 yılında yaklaşık 1 trilyon 42 milyar TL bütçe geliri olduğu düşünüldüğünde; belediye, bağlı kuruluş ve belediye şirketlerinin borç tutarı SGK'nın 2022 yılı gelirlerinin yaklaşık yüzde 4’üne denk düşmektedir. Peki, kalan yüzde 96’lık borç kimlere, hangi kurum ver şirketlere aittir? İktidar önce onları açıklasın! Cumhurbaşkanı Erdoğan, sadece yüzde 4’lük alacak için belediyeleri “silkelemeye” kalkacağına, yüzde 96’lık devasa alacakların peşine düşsün"