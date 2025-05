CHP’li Öztürk’ten enflasyon tepkisi: TÜİK verilerini market raflarında test etti

CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk ve Nilüfer İlçe Başkanı Özgür Şahin bir markete giderek 2 ay önce yapılan alışveriş tutarıyla güncel fiyatları karşılaştırdı.

TÜİK’in açıkladığı enflasyon verilerine dikkati çeken Öztürk, ''Yumurtada yüzde 25, zeytinde yüzde 22, Türk kahvesinde yüzde 11, tahin pekmezde yüzde 20’ye yakın ve yumurtada da yine ciddi bir artışı, ortalamada da sepetimizin yaklaşık yüzde 8 arttığını gördük. Yüzde 8 TÜİK’le örtüşmüyor ama ENAG’la aşağı yukarı örtüşüyor'' dedi.

TÜİK’in açıkladığı verilere göre, nisan ayında enflasyon aylık yüzde 3, yıllık yüzde 37.86 oldu. Bağımsız Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) tarafından açıklanan verilere göre ise nisan ayında enflasyon aylık bazda yüzde 4,46 artarken yıllık enflasyon yüzde 73,88 olarak gerçekleşti.

CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, geçtiğimiz şubat ayında yaptığı market alışverişinin rakamlarıyla günümüzü karşılaştırmak amacıyla bugün bir zincir markete giderek alışveriş yaptı. Öztürk’e CHP Nilüfer İlçe Başkanı Özgür Şahin de eşlik etti.

''6 AYLIK ZAMLARI 3 AYLIĞA ÇEVİRİN''

Market alışverişi sonrası açıklama yapan Öztürk şunları söyledi:

“Nisan ayı enflasyon rakamları açıklandı. TÜİK yüzde 3, ENAG yüzde 4,6 olarak açıkladı. Aralarında neredeyse yüzde 50 enflasyon farkı var. Aslında ocak ayında açıklanan yüzde 5 enflasyonla birlikte şunu söyledik. Memura yüzde 11 zam, emekliye yüzde 15,75 zam yaptınız. Bu 6 aylık zamları 3 aylığa çevirin, çünkü enflasyon oranları 3 ayda bu yaptığınız zamları eritecek dedik. Bugün açıklanan rakamlar makyajlı TÜİK rakamlarına rağmen şu anda 13’ün üzerine çıktı. Dolayısıyla yapılan zamlar eridi. Elinizi milletin cebinden çekin. Milletin cebinde olduğunu TÜİK rakamları bile gösterdi.

Yaklaşık 2,5 ay önce yine marketteydik. Bugün de Nilüfer İlçe Başkanımız ve Gençlik Kollarımız ile beraber yeni açılan bir şubeye geldik. Kampanyalı rakamlara rağmen belirli ürünlerde, peynirde, tereyağında neredeyse rakamların yüzde 1 arttığını, ette de çok fazla artış olmadığını gördük ama yumurtada yüzde 25, zeytinde yüzde 22, Türk kahvesinde yüzde 11, tahin pekmezde yüzde 20’ye yakın ve yumurtada da yine ciddi bir artışı, ortalamada da sepetimizin yaklaşık yüzde 8 arttığını gördük. Yüzde 8 TÜİK’le örtüşmüyor ama ENAG’la aşağı yukarı örtüşüyor.

''TASARRUF TEDBİRLERİNİ SARAY’A UYGULAYIN''

Bugün milletin yarım kilo bile değil, artık gramlarla eti aldığına şahitlik ediyoruz. Kalıcı çözümler aramak yerine bugün muhalefeti de siyaseti de rakibini de kendine göre ayarlamaya çalışan 19 Mart siyasi darbesinin de etkilerini aslında her yerde görüyoruz. Maliye Bakanı'na seslenmek istiyorum. Yurt dışında gezerek bu iş olmuyor. Gel beraber bir gün hep beraber bu market gezelim ve rakamları birlikte görelim. Enflasyonun arttığı bir gerçek. Milletin aldığı zamlarla fakirleştiği bir gerçek.

Bazıları şimdiden emeklinin, memurun zam farkını hesaplıyor. Yüzde 10’un üzerine çıkmış durumda. Asgari ücreti yıllık yapmayı hedeflediniz, yüzde 21 enflasyon tahminiyle yola çıktınız, bugün yüzde 38. Yılın 3’te 1’ini geçirdik. Asgari ücretliye de çalışanlara da memura da temmuz ayında ara zam kesinlikle yapılmalı çünkü poşetlerimiz azaldı, rakamlar yükseldi. İnsanlar artık gerçekten açlık sınırının altında yaşıyor. Bu işi yapamadığınız ortada. Ya bu işi bırakın ya da gelin bu milletin gerçekten doğru rakamlarla gerçekten neler yaşadığını hissederek gerçek manada tasarruf tedbirlerini saraya ve kendinize uygulayın. Milletin artık tasarruf edecek bir parası yok.''

''DÜZENİN DEĞİŞMESİ ÇOK YAKINDIR''

Özgür Şahin ise şunları söyledi:

“AKP iktidarı döneminde kurumların güvenilirliğini yitirdiği TÜİK ve ENAG’ı kıyaslamamızdan çok net ortada. Şu an bir anket yapılsa ENAG daha güvenilir bir kurum haline geldiyse burada başka bir sıkıntı var demektir. Çünkü TÜİK Türkiye’nin en önemli kurumlarında bir tanesiydi, ta ki rakamlarla oynayan bir kuruma dönüştükten sonra bugün bambaşka bir algısı var. Yeni bir kuruma biz daha çok güveniyoruz halk olarak. Markete gittiğinde ne yaşadığını halk net bir şekilde biliyor. Hatta rakamlara şaşırmamaya başladı çünkü zammı takip edebilecek bir durumda bile değil. Bazen kasaya geldiğinde şaşırıyor, fiyat o kadar yüksek olamaz diye düşünüyor ama uzun zamandır fiyatların o noktada olduğunu gördüğü için bunlar normalleşmiş durumda. Halkın çoğunluğunun açlık sınırının altında olduğu bir düzenin sürdürülebilirliği çok mümkün değil. Bu düzenin değişmesi çok yakındır. Halk bunu çok net bir şekilde görüyor. Halkı farklı gündemlerle manipüle ederek orada kalmaya kimse devam edemez. Süleyman Demirel’in dediği gibi tencere her iktidarı götürür ve şu an marketteki görüntü tencerenin kaynamadığı noktasında.”