CHP’li Pala 4’üncü kez sordu: Kızamık tanısı alan kişi sayısı neden açıklanmıyor?

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bursa Milletvekili ve Halk Sağlığı Profesörü Dr. Kayıhan Pala, Sağlık Bakanlığı’nın yanıtlanması talebiyle 4’üncü kez kızamık vakalarına ilişkin soru önergesi verdi.

Soru önergesine ilişkin açıklamasında hastalığın çocuklarda görüldüğünü ve ciddi hastalıklar ile komplikasyonlara neden olabildiğine dikkat çeken Pala, bazı vakaların ölümle sonuçlanabileceğini hatırlattı.

Dünya Sağlık Örgütü’nün verilerinden yola çıkarak Türkiye’deki kızamık olgu sayısının artış gösterdiğine dikkat çeken Pala, “2021 yılında 51 vaka var iken 2022’de bu sayı 127’ye yükseldi. 2023 yılında ise salgın yaparak 5.004 kişiye kızamık tanısı kondu. 2024 yılının ilk beş ayında tanı konulan kişi sayısı ise 1.104. Ancak Sağlık Bakanlığı bu veriler hakkında hiçbir açıklama yapmıyor. Bakanlık 2023 Sağlık İstatistikleri yıllığını, üzerinden 8 ay geçmesine karşın yayımlamadı. Bu nedenle 2024 yılının bitmesine 4 ay gibi bir süre kalmışken, 2023 yılına ilişkin kızamık olgu sayıları ile bağışıklama oranları hakkında dahi Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanmış bir veri yok. 20 ay gibi bir sürenin verisinden yoksunuz” dedi.

"BAKANLIĞIN ŞEFFAF OLMASI GEREKİR"

3. soru önergesinde Sağlık Bakanlığı'na kızamık hakkında ulusal verileri soran ve henüz yanıt alamayan CHP’li Pala, şunları söyledi:

“Ülkemizde son yıllarda gözlenen kızamık olgularındaki artış, Bursa’da da kendini gösterdi, çocuklar dışında sağlık çalışanları da içinde olmak üzere erişkinlere de kızamık tanısı konulmaya başlandı. Bursa’da bu yıl içinde üç hekime kızamık tanısı konulduğu ve tedavi altına alındıkları biliniyor. Bu nedenle Bakan Memişoğlu’na Bursa’daki tanı alan hasta sayısını, enfekte olan sağlık çalışanı sayısını, kızamık ile ilgili filyasyon süreçlerini ve bulaşıcı hastalıklardan korunmak için alınan önlemleri sordum. Sağlık Bakanlığı'nın verileri paylaşması ve şeffaf olması gerekiyor. Hastalıklardan korunmak ve salgına müdahale edebilmek için bulaşıcı hastalıklar konusunda ne yapıldığına ilişkin yanıtlara ihtiyacımız olduğu açık.”