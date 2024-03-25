CHP’li Polat hesapladı: 1 firmaya ödenen garanti tutarı, 690 bin haneye bedel

2022 yılında 690 bin haneye verilen doğalgaz destek tutarının 590 Milyon TL olduğunu hatırlatan CHP’li Milletvekili Mahir Polat, bu tutarın 1 firmaya verilen garanti ödemesine beden olduğunu kaydetti.

CHP İzmir Milletvekili ve TBMM KİT Komisyonu Üyesi Mahir Polat, garanti edilen yolcu sayılarındaki zararı gündeme getirdi. Polat, Zafer Havalimanı yıllardır garanti yolcu sayısı ve ödemeleri ile gündeme gelirken bir diğer yap, işlet, devret projesi olan Ankara YHT Garında garanti ödeme tutarları Zafer Havalimanını ikiye katlıyor.

2022 yılında TL bazında 138 Milyon TL ödemenin yapıldığı Zafer Havalimanında sadece 2 yıl sonunda ödenecek olan tutarın ikiye katlandığını söyledi. 2023 yılında 220 Milyon TL’nin işletmeci firmaya ödendiği Zafer Havalimanına 2024 yılı faturasının 300 Milyonu bulacağını belirten Polat, emeklilerin maliyetini hesaplayıp bütçe yok diyen iktidarın garanti hesabında yüzde 95 yanıldığı havalimanına milyonların ödediğini söyledi.

ZAFER HAVALİMANINI İKİYE KATLADI

7 Yıl önce hayata geçirilen Ankara Garındaki tablo ise Zafer Havalimanı için ödenen tutarı ikiye katladı. Bugüne kadar toplam 70 Milyon Doların işletmeci firmaya ödendiğine dikkat çeken Polat, 2022 yılında 8 Milyon yolcu garantisinin edildiği gardan yararlanan yolcu sayısının dörtte birinde kalındığını, 2 Milyon 192 bin yolcunun yararlandığı Gar için işletmeci firmaya Hazineden ödenen tutarın 282 Milyon TL olarak gerçekleştiğini söyledi. 2023 yılında da tablonun değişmediği Ankara Garı için kur artışının etkisi ile birlikte Hazineden çıkan tutarın dudak uçuklattığını belirten Polat, rakamın bugünkü kur ile 500 Milyon TL’yi bulduğunu söyledi.

GARANTİ ÖDEMELERİ

Gelecek yıl yolcu garanti sayısının 10 Milyona çıkacağı Ankara Garı’nda ödenecek tutarın 1 Milyarı bulabileceğine vurgu yapan CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat, tek kalemde 500 Milyon TL’yi havaya ödeyen iktidarın her geçen yıl bu projelere verilen garantiler nedeni ile ödedikleri tutarın ikiye katladığının söyledi. Polat, 2022 yılında 690 bin haneye verilen doğalgaz destek tutarı 590 Milyon TL olmasının düşündürücü olduğunu, kaynakların vatandaşa değil yandaşa gittiğinin en güzel örneğinin görüldüğünü söyledi. Bir şirkete ödenen garanti 500 milyon iken 690 bin hanede yaşayan yaklaşık 3 milyon vatandaş ise bir şirkete ödenen garanti bedeli etmiyor.

İktidarın övündüğü sosyal desteklerin yoksulluğun bitirilmesi değil yönetilmesinin iktidar için öncelik ve tercihleri olduğunu belirten Polat, 2022 yılında 1 Milyon 700 bin hanenin elektrik faturasını ödeyemediği için destek başvurusunda bulunduğunu, bugün gelinen nokta da elektrik faturasını ödeyemediği için 4 Milyon hanenin destek almak zorunda kalmasının vatandaşın durumunu da ortaya koyduğunu söyledi. Seçim sonrasına işaret eden Polat, gelecek yılın vatandaş için hem karanlık hem de soğuk olacağına dikkat çekerek 31 Mart seçimlerinin bu iktidara vatandaş tarafından kırmızı kart gösterileceği bir seçim olacağını, sosyal belediyeciliğinin en güzel örneği olan CHP’nin diğer kentlerde de kendisini göstermesi gerektiğinin önemli olduğunu belirtti.