CHP’li Rızvanoğlu: Ormanlar parça parça yok ediliyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı Evrim Rızvanoğlu, 21–26 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası kapsamında sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Ormanların korunması yerine yok edildiğini savunan Rızvanoğlu, “AKP iktidarı 2018’den bu yana sadece Ek 16 kararlarıyla Belgrad Ormanı büyüklüğünde alanı orman statüsü dışına çıkardı” dedi.

Rızvanoğlu, Orman Genel Müdürlüğü verilerine göre yalnızca 2025 yılında 3 bin 224 orman yangını çıktığını ve 81,4 bin hektar orman alanının zarar gördüğünü belirterek, bu kaybın yaklaşık olarak Yalova’nın yüzölçümüne denk olduğunu ifade etti. Orman kayıplarının yalnızca yangınlarla sınırlı olmadığını vurgulayan Rızvanoğlu, 2012-2024 döneminde maden faaliyetleri için 121 bin 331 hektarlık orman alanının tahsis edildiğini kaydetti.

“Süper izin” düzenlemeleri ve Milli Parklar Kanunu’nda yapılan değişikliklerle ormanlar üzerindeki baskının arttığını savunan Rızvanoğlu, koruma anlayışının zayıflatıldığını ve ormanların madencilik, turizm ve çeşitli projelere açıldığını ifade etti. CHP olarak orman varlığını artırmayı, korunan alanları genişletmeyi ve ormanlar üzerindeki rant baskısını sona erdirmeyi hedeflediklerini belirtti.