CHP’li Şahbaz: İlaç yokluğuna son verilmelidir

CHP'li Zeliha Aksaz Şahbaz, yaptığı yazılı açıklamada, yurttaşların en temel sağlık haklarından ilaca erişimde ciddi sıkıntılar görüldüğünün altını çizerek birçok ilaç grubuna hiç ulaşılamadığını ya da kısıtlı erişim sağlanabildiğini ifade etti. Şahbaz, "Bu durum hastalarımızın tedavi süreçlerini aksatmakta, eczacılarımızı ve hekimlerimizi çaresiz bırakmaktadır" dedi.

İthal ilaçlar ile kanser, diyabet, hipertansiyon ve nörolojik hastalıkların tedavisine yönelik ilaçlara erişimde yaşanan sorunların yurttaşlarda mağduriyet oluşturduğunu vurgulayan Şahbaz, "Her yıl özellikle son aylarda ‘zam beklentisi’ bahanesiyle tekrarlanan bu tablo artık kronikleşmiş bir halk sağlığı sorunu haline gelmiştir. Bunun sorumlusu eczacılar değildir. Eczacılarımız, hastalarının tedavilerini aksatmamak için büyük çaba harcamaktadır" dedi.

TOPLUM SAĞLIĞINDAN TASARRUF OLMAZ

"Sorunun temelinde ilaç fiyatlarının avro kuruna endekslenerek yılda yalnızca bir kez güncellenmesi olduğunu" belirten Aksaz Şahbaz, "bu uygulamanın tedarik zincirinde büyük aksamalar yarattığını" ifade etti. Çözümün açık olduğunu belirten Aksaz Şahbaz, "İlaç fiyat güncellemeleri yılın farklı dönemlerine yayılmalı ve birden fazla kez yapılmalıdır" çağrısında bulundu.

"Toplum sağlığı, bütçede tasarruf yapılacak bir kalem değildir" diyen Aksaz Şahbaz, "Cumhuriyet Halk Partisi olarak bizler, yurttaşlarımızın ilaca kesintisiz erişimi için her platformda mücadele etmeye devam edeceğiz. İlaç üretiminden tedarik zincirine kadar tüm paydaşlar sorumluluk almalı, kamu otoritesi ise her yıl tekrar eden bu krizi önleyecek kalıcı çözümleri hayata geçirmelidir" dedi.