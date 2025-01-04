CHP’li Sarıbal: "Büyük borçlar bırakıp, hizmet yapmamak AKP belediyeciliğinin en belirgin ustalık eseridir"

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, “Bir belediyenin CHP’ye geçtiğini iki şeyden anlıyorsunuz:Birincisi, belediye hizmetlerinin standardı anında düşüyor. İkincisi, SGK’ye olan borçları katlanarak artıyor” sözlerine sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile yanıt verdi.

Sarıbal’ın açıklaması şu şekilde:

"Bir belediyenin AKP’den CHP’ye geçtiğini tek bir şeyden anlayabiliyoruz oysaki… Bıraktığı borçlardan, delik deşik edilmiş bütçesinden. Çok uzağa gitmeyelim; sadece Bursa Büyükşehir Belediyesi'nde Alinur Aktaş’ın arpalık döneminden kalan 30 milyarlık borcu hatırlatmak gerekirse, ‘Büyük borçlar bırakıp, hizmet yapmamak’ AKP belediyeciliğinin en belirgin ustalık eseridir."