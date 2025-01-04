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CHP’li Sarıbal: "Büyük borçlar bırakıp, hizmet yapmamak AKP belediyeciliğinin en belirgin ustalık eseridir"

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, "Bir belediyenin AKP’den CHP’ye geçtiğini tek bir şeyden anlayabiliyoruz… Bıraktığı borçlardan, delik deşik edilmiş bütçesinden. Büyük borçlar bırakıp, hizmet yapmamak AKP belediyeciliğinin en belirgin ustalık eseridir" açıklamasında bulundu.

Güncel
  • 04.01.2025 23:27
  • Giriş: 04.01.2025 23:27
  • Güncelleme: 04.01.2025 23:30
Kaynak: ANKA
CHP’li Sarıbal: "Büyük borçlar bırakıp, hizmet yapmamak AKP belediyeciliğinin en belirgin ustalık eseridir"
ANKA

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, “Bir belediyenin CHP’ye geçtiğini iki şeyden anlıyorsunuz:Birincisi, belediye hizmetlerinin standardı anında düşüyor. İkincisi, SGK’ye olan borçları katlanarak artıyor” sözlerine sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile yanıt verdi.

Sarıbal’ın açıklaması şu şekilde:

"Bir belediyenin AKP’den CHP’ye geçtiğini tek bir şeyden anlayabiliyoruz oysaki… Bıraktığı borçlardan, delik deşik edilmiş bütçesinden. Çok uzağa gitmeyelim; sadece Bursa Büyükşehir Belediyesi'nde Alinur Aktaş’ın arpalık döneminden kalan 30 milyarlık borcu hatırlatmak gerekirse, ‘Büyük borçlar bırakıp, hizmet yapmamak’ AKP belediyeciliğinin en belirgin ustalık eseridir."

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