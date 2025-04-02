CHP’li Sarıbal: "Ekonomik kriz hakkında tek kelime etmeyenler, yurttaşların boykot hakkını terörize ediyor"

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal sosyal medya hesabı üzerinden AKP Bursa İl Teşkilat’nın Sivil Toplum Kuruluşları’nın(STK) başkanlarına yollanan mesajı payaştı. Sarıbal, “Sosyal medyada boykot çağrısı yapanlara soruşturma açtılar, olmadı. Sabahın köründe alışverişe çıktılar, market raflarındaki etiketlerle yüzleştiler, yine olmadı. Şimdi de utanmadan ‘Harcayın, satın alın, ekonomiye can verin’ diye çağrı yapıyorlar. Maaşlara üç kuruşluk zammı reva görenler, şimdi halktan fedakarlık bekliyor" dedi.

Sarıbal paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Sosyal medyada boykot çağrısı yapanlara soruşturma açtılar, olmadı. Sabahın köründe alışverişe çıktılar, market raflarındaki etiketlerle yüzleştiler, yine olmadı. Şimdi de utanmadan “Harcayın, satın alın, ekonomiye can verin” diye çağrı yapıyorlar. Maaşlara üç kuruşluk zammı reva görenler, şimdi halktan fedakarlık bekliyor. Esnafın, üreticinin, tüketicinin içinde bulunduğu ekonomik kriz hakkında tek kelime etmeyenler, yurttaşların en doğal hakkı olan boykot hakkını terörize ediyor. Yok öyle yağma! #BoykotVar #2nisantüketimboykotu"