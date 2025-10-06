CHP’li Şevkin: ''Vatandaş hem işsiz hem borçlu, ülke uçuruma sürükleniyor''

CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, geniş tanımlı işsizliğin 12 milyon 233 bin kişiye ulaştığını, vatandaşın 5 trilyon 304 milyar lira borcu olduğunu açıkladı.

Şevkin, ''Ekonomik gidişat ülkeyi adeta uçuruma sürüklüyor. Sürdürülemez bir yapı nedeniyle vatandaş hem işsiz kalıyor hem de borç ve icra sarmalıyla karşı karşıya kalıyor" dedi.

CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, yaptığı yazılı açıklamada vatandaşların bankalar ve finans kuruluşlarına olan bireysel kredi ve kredi kartı borçlarının rekor kırdığını belirtti.

Vatandaşların banka ve finans kuruluşlarına borçlarının 19 - 26 Eylül günleri arasındaki dönemde 85,8 milyar lira artarak 5 trilyon 304 milyar lirayla yeni bir rekor kırdığını açıklayan Şevkin, iktidarın kaynakları doğru kullanmadığını, işsizliğin her geçen gün arttığını, vatandaşların borçlarını ödemek için yeni borç kapıları aradığını belirtti.

"BİREYSEL KREDİ VE KREDİ KARTI BORÇLARINDA BU YIL YÜZDE 84,7 ARTIŞ YAŞANDI"

Türkiye’de gerçek işsizlik oranının geçen yıla göre 2,2 puanlık bir artışla yüzde 29,7’ye kadar çıktığını belirten Şevkin, "İşsizler, eksik istihdamdakiler ve umutsuzların toplamından oluşan gerçek işsizlerin sayısı ise bir önceki aya göre 154 bin, geçen yılın aynı ayına göre ise 1 milyon 136 bin kişi artarak 12 milyon 233 bin kişiye ulaştı. Eylül ayının son haftasında 51,2 milyar lira artan bireysel kredi borçları 2 trilyon 702 milyar liraya, 34,6 milyar lira artan kredi kartı borç bakiyesi ise 2 trilyon 601 milyar liraya tırmandı. Varlık yönetim şirketlerine ve TOKİ’ye olan borçlarıyla birlikte vatandaşın toplam finansal borcu 5 trilyon 462 milyar lirayı buldu" ifadelerini kullandı.



Varlık yönetim şirketlerine ve TOKİ’ye olan borçlarıyla birlikte vatandaşın toplam finansal borcunda yıl başından bu yana 1 trilyon 393 milyar liralık artış gerçekleştiğini belirten Şevkin, şunları kaydetti:

"Bankalar tarafından icra takibine alınan bireysel kredi ve kredi kartı borçlarında 2025 yılı başından bu yana yüzde 84,7 artış yaşandı. Son haftalarda hızla artan bankaların vadesinde tahsil edemediği için icra takibine aldığı batık krediler ise 19 - 26 Eylül günleri arasında 4,5 milyar lira daha artarak 489,4 milyar liraya çıktı. Batık krediler 2024 yılının son haftasına göre yüzde 70,2 oranında büyüdü. KOBİ’lerin Ağustos’ta 21,1 milyar liralık büyüme yaşanan batık kredileri ise 158,5 milyar liraya kadar çıktı. Tarım sektörünün bankacılık sistemine olan borçları da ağustosta önceki aya göre 13,2 milyar lira artarak 1,1 trilyon liraya kadar yükseldi. Ağustos’ta 811 milyon lira daha artan batık krediler 9,4 milyar liraya çıktı. Ekonomik gidişat ülkeyi adeta uçuruma sürüklüyor. Sürdürülemez bir yapı nedeniyle vatandaş hem işsiz kalıyor hem de borç ve icra sarmalıyla karşı karşıya kalıyor."