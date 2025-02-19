CHP’li Suiçmez’den denize hafriyat dökülmesine tepki: “Çevre kirliliğine yol açacak her türlü girişimin karşısındayız”

CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, geçtiğimiz günlerde Sera Gölü’nden çıkarılan balçığın Akçaabat Yaylacık Dolgu Alanı’ndan denize dökülmesi üzerine bölgede inceleme yaparak çalışmaları değerlendirdi.

"BİZLER SERA GÖLÜ'NDEKİ ÇALIŞMALARA KARŞI DEĞİLİZ"

Trabzon Büyükşehir Belediye Meclisi ve Çevre, Sağlık komisyonu üyesi Mustafa Çankaya, bu durumun ekosisteme zarar vereceğini ve kıyı balıkçılığını bitireceğini belirterek şöyle konuştu:

“Sayın vekilim Akçaabat'ta Yaylacık mevkiinde Sera Gölü’nün dipte yapılan çıkarılan balçık doğrudan denize deşarj edildiğini dair bilgileri sayın ilçe başkanımızla birlikte alınca Akçaabat Belediye Meclisi'nde konuyu gündeme getirdik. Akçaabat Belediye Başkanı da kendisi bu deşarjın yanlış olduğunu bizzat teyit ettiler ve de durdurulacağına dair bizlere beyan verdiler ancak bölgeden yine bize şikayetler gelince bölgeye intikal ettik ve çalışmaların denize direkt deşarj anlamına gelecek şekilde tahkimatsız bir şekilde tekrar yürütüldüğünü ve vahşi depolamanın devam ettiği gözlemleyince olayı büyükşehir meclisinde gündeme getirdik. Büyükşehir Meclisi'nde de müzakere açtık ve de burada ekosistemin bozulmasına olan itirazlarımızı, kıyı balıkçılığının bitirilmesine karşı olan itirazımızı dile getirdik. Bizler Sera Gölü’ndeki çalışmalara karşı değiliz bizler buradaki yapılan yanlışlığa karşıyız."

"OLAYI İYİ ARAŞTIRSIN"

AKP Milletvekilinin Sera Gölü’ne ilişkin açıklamalarına yanıt veren Suiçmez, şu ifadeleri kullandı:

"Bizim Sera Gölü’nün temizlenmesi ile ilgili bir itirazımız yok zaten. Sayın ilçe başkanımızın, başkanlığımızın ve meclis üyelerimizin çalışması sonucunda bu Sera Gölü'nden çıkarılan çamur yığınının denize dökülmesine karşı bir duruş var. Bu vahşi şekilde denize dökülürken şimdi itirazlarımız doğrultusunda gördünüz çalışmayı yapıyorlar. Denize dökmeyi durdurdular dolgu alanının üstüne dökerek orada çalışma yapıyorlar. O nedenle sayın milletvekiline buradan sesleniyorum bence kendisi olayı iyi araştırsın. Oraya değil de Sera Gölü'ne itirazımız olmadığı Sera Gölü'ndeki temizlendiği yere değil de gelsin tahkimatsız bir şekilde denize yapılan dolgunun bulunduğu yerde araştırmayı yapsın ona göre kendisi halkı kamuoyunu doğru bir şekilde bilgilendirirsin. O nedenle bir kez daha hukuka aykırı yapılacak olan çevre kirliliğine yol açacak her türlü girişimin karşısında olduğumuzu bir kez daha ifade ediyorum."