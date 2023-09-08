CHP’li Süllü'den MEB'e tepki: 5 okulun kapısına kilit vurdular

CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü, kentteki okulların depreme dayanıklılığı hakkında MEB’e verdiği soru önergesine “17 okul binasının yıkımının gerçekleştirildiği, 12 okul binasının yerine yeni binaların yapıldığı, 5 okul binasının inşaat çalışmaları devam etmektedir” şeklinde yanıt verilmesine tepki gösterdi. Süllü, “5 sene önce boşaltılan okul binası tamamlanamazken okullarda kaynaştırma eğitimine ve seminerlere başlandığı hafta 5 okulun daha kapısına kilit vuruldu. Okulların tatil olduğu 3 aylık koca yaz tatilinde aklınız neredeydi?” dedi.

CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü, Eskişehir’deki okulların depreme dayanıklılığı ve 2018 yılında yıkım kararı alınarak boşaltılan ve hala tamamlanmayan Ali Güven Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile ilgili Millî Eğitim Bakanlığı’na verdiği soru önergesine gelen yanıt ve eğitim-öğretimin başlayacağı hafta depreme dayanıksızlık gerekçesi ile boşaltılacağı duyurulan okullarla ilgili sert açıklamalarda bulundu.

Süllü, “5 sene önce boşaltılan okul binası tamamlanamazken okullarda kaynaştırma eğitimine ve seminerlere başlandığı hafta 5 okulun daha kapısına kilit vuruldu. Okulların tatil olduğu 3 aylık koca yaz tatilinde aklınız neredeydi?” diyerek Millî Eğitim Bakanlığı’na tepki gösterdi.

Süllü, okullarda eğitime ve seminerlere başlandığı hafta, okul binalarının boşaltılarak velilere mesajla haber verilmesinin, Adalet ve Kalkınma Partisi’nin (AKP) eğitim sistemine bakışını çok acı bir şekilde gözler önüne serdiğini söyleyerek, “Okulların açıldığı hafta 5 okulda depreme karşı güçlendirme çalışması yapılacağı gerekçesiyle kapılarına kilit vurularak öğrencilerin, başka okullara yönlendirilmesi kabul edilemez” dedi.

“MÜTEAHHİT KAÇMIŞ, DEMİRLER ATILMIŞ”

Süllü, ayrıca, 2018 yılında yıkım kararı alınan ve depreme dayanıklı olmadığı gerekçesiyle boşaltılan Ali Güven Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne giderek incelemelerde bulundu. İncelemelerin ardından Süllü şunları söyledi:

“Depreme dayanıklı olmadığı gerekçesiyle 2018 senesinde yıkılan okula 2021 yılında bir temel atılmış, 2023 yılındayız ancak, okul hala tamamlanmamış. Müteahhit kaçmış, demirler paslanmış, daha yeni tamamlanması için bir müteahhitte verilmiş; inşaata yeni başlanmış. Ali Güven Teknik ve Mesleki Anadolu Lisesi turizm sektörüne eleman yetiştiren bir okul; fakat, 2018 yılından beri, okulun inşaatı bitene kadar Tepebaşı Nafiye-Hüseyin Küçükoğlu Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu’nda yetersiz olanaklarla eğitim veriliyor.”

Milletvekili Süllü; “Turizm ve otelcilik alanında uygulamaya dayalı mesleki eğitim verilen okula kaydolan öğrencilerin atölyelerde yeterli eğitim görmeden, pratik yapmadan altyapısı yetersiz merkezlerden mezun olmalarının yaratacağı eksikliklerin telafisi nasıl olacak?” diyerek duruma tepki gösterdi.

DURUMDAN VELİLER DE ÖĞRENCİLER DE ŞİKAYETÇİ

Milletvekili Süllü’nün, Ali Güven Teknik ve Mesleki Anadolu Lisesi’nin akıbeti ile ilgili sorularına Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yeniden ikmal ihalesi yapılan inşaatın ruhsatının alınmasıyla beraber inşaata devam edileceğini ve 400 gün içerisinde tamamlanarak 2024-2025 eğitim öğretim yılına hazır olacağını ifade etti. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in yanıtını değerlendiren Süllü, “Veliler ve öğrenciler durumdan oldukça şikayetçi. 2023 yılındayız, aradan 5 sene geçmesine rağmen okul halen inşaat halinde. Kaçan müteahhittin yerine yeni bir müteahhit işe başlamış. Yerli bir firma olduğunu duyduk. İnşaatın en kısa sürede tamamlanması ve öğrencilerin daha fazla mağdur olmadan eğitimlerine devam etmelerini istiyoruz” açıklamasında bulundu.

“5 OKUL İÇİN BOŞALTMA KARARI VERİLDİ”

Yaklaşık 2,5 ay önce hazırladıkları soru önergesinde Millî Eğitim Bakanlığı’na Eskişehir’deki okulların depreme dayanıklılığı konusunda bir araştırma olup olmadığını sorduklarını aktaran Süllü’ye Milli Eğitim Bakanı Tekin; “İlde yapılan deprem tahkikleri sonucu 17 okul binasının yıkımının gerçekleştirildiği, 12 okul binasının yerine yeni binaların yapıldığı, 5 okul binasının inşaat çalışmaları devam etmektedir” şeklinde yanıt vermişti. Okulların açılmasına sayılı günler kala ise deprem tehlikesi nedeniyle Eskişehir Anadolu Lisesi, Mualla Zeyrek İlkokulu, Celalettin Ökten Anadolu İmam Hatip Lisesi, Sami Sipahi Ortaokulu, Ziya Gökalp İlkokulu ve Porsuk İlkokulu’nun boşaltılması kararına tepki gösteren Süllü, “Biz 2,5 ay önce Eskişehir’deki okul binalarına yönelik soru önergemizi hazırlayıp gerekli yerlere iletmiştik. Bugün geldiğimiz noktada ise okulların açılmasına bir haftadan az bir süre önce açıklanan okulların boşaltılması kararı ile yine öğrencilerimiz mağdur edilmiştir” ifadelerini kullandı.

“EĞİTİM SİSTEMİNDE CİDDİ SORUNLAR VAR”

Son dönemlerde eğitim sisteminin geldiği durumun içler acısı olduğunu söyleyen Süllü, “Eğitim sisteminde okul öncesinden yükseköğretime kadar pek çok sıkıntı yaşanıyor. Yeni kayıt yaptıracak velilerden zorunlu bağış altında velilerden duyduğumuza göre 12.000 TL’lere varan paralar isteniyor. Veliler okulların depreme dayanıklılığı konusunda kaygılı. Okulların açıldığı hafta, velilere mesajla okul binasının kapısına kilit vurulduğu bildiriliyor. Ayrıca okullardaki ÇEDES uygulamaları nedeniyle velilerin ve eğitimin paydaşlarının tepkileri dikkate alınmıyor. Eskişehir’de ve tüm Türkiye’de biz çağdaş eğitimin yapıldığı, öğrencilerimizin her tür teknik olanaklarla ve donanımla eğitim gördüğü okullarda okumaları için mücadele ediyoruz. Eğitim tüm paydaşlarının öneri ve beklentilerini dikkate alarak, çağdaş, bilimsel ve nitelikli eğitimin gereklerinin yerine getirilmesini Millî Eğitim Bakanlığı’ndan talep ediyoruz” dedi.