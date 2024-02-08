CHP’li Sümer: Milli Piyango, online casinoya dönüştürüldü

Milli Piyango’nun denetlenmemesine değinen CHP’li Orhan Sümer, “Milli Piyango, AKP İktidarı eliyle adeta online casinoya dönüştürüldü” dedi.

CHP Adana Milletvekili Orhan Sümer, internet üzerinden kumar oynanan sitelerin artmasını ve Milli Piyango’nun da aynı yöntemle bahis oynatmasını eleştirerek, “Başta gençlerimiz olmak üzere birçok vatandaşımız online kumar sitelerinin pençesine düşmüş durumda. Konuyla ilgili pek çok aile şikayetçi olurken Saray iktidarının kurumları piyasaya para girsin de nasıl girerse girsin anlayışında. Milli Piyango’nun internet sitesi ise meşhur kumar sitelerini aratmıyor. Milli Piyango, AKP İktidarı eliyle adeta online casinoya dönüştürüldü” dedi.

CHP Adana Milletvekili Orhan Sümer, internet ve Milli Piyango’nun sitesi üzerinden oynanan bahis oyunlarını eleştirdi. Sümer konuya ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“MİLLİ PİYANGO DA BU PASTADAN PAY ALMAYA ÇALIŞIYOR”

“2020 yılında oynanan şans oyunları toplam tutarının 63 Milyar TL, bu rakam 2022 yılında 150 milyar, 2023 yılında 250 milyara çıkıyor. İktidar 7 Temmuz 2023 yılında şans oyunlarından alınan vergileri yüzde 50 oranında düşürülerek eski oranlarına çekmişti. Çünkü artık yasal yollardan şans oyunu oynayanların sayısı oldukça azaldı. Saray iktidarının 2024 yılında şans oyunlarından 54 milyar vergi geliri beklentisi var. Ancak adım başı online kumar sitesi açılıyor. Denetim yapması gereken kurumlar gerekli denetimi sağlayamadığı gibi Milli Piyango kurumu da bu pastadan pay almaya çalışıyor.

“MİLLİ PİYANGO ONLİNE CASİNOYA DÖNÜŞTÜRÜLDÜ”

2020 yılında 1 milyar 800 milyon TL olan vergi geliri, 2023 yılında 26 milyar liraya çıkarılırken son bütçe verilerinde şans oyunlarındaki 2024 yılı vergi geliri tutarı bir önceki yıla göre yüzde 109 arttırılarak 54 Milyar TL olarak açıklandı. Başta gençlerimiz olmak üzere birçok vatandaşımız online kumar sitelerinin pençesine düşmüş durumda. Konuyla ilgili pek çok aile şikayetçi olurken Saray iktidarının kurumları piyasaya para girsin de nasıl girerse girsin anlayışında. Milli Piyango’nun internet sitesi ise meşhur kumar sitelerini aratmıyor. Aynı algoritma ile oyunlar oynatan Milli Piyango, AKP İktidarı eliyle adeta online casinoya dönüştürüldü.”

MİLLİ PİYANGO NASIL BU HALE GELDİ?

Önceden kamuya ait olan Milli Piyango İdaresi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 2017’deki kararıyla Türkiye Varlık Fonu’na geçirilmiş, 2020’de de iktidara yakın Demirören grubu ve İtalyan ortağına ait Sisal Şans’a ‘hasılat paylaşımı modeli’yle devredilmişti.

Bu anlaşmadan sonra düzenlenen bazı çekilişlerde şüphe uyandıran sonuçlar çıkmış ve bu durum Meclis gündemine taşınmıştı. Milli Piyango İdaresi’nin devir sözleşmesinden doğan denetim yetkisini de ‘mevzuat eksikliği’ nedeniyle hiç kullanmadığı ortaya çıkmıştı.

Öyle ki son iki yılda Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiye çeyrek bilete isabet etmiş ama iki yılda da biletlerden yalnızca birinin satıldığı açıklanmıştı, yani ikramiyenin büyük kısmı satılmayan biletlere ‘çıkmıştı.’

Sosyal medyada da gündem olan bu konu, ‘Tüpçü (Yıldırım Demirören) yine keriz silkeledi’ benzeri tweet’leri beraberinde getirmişti.