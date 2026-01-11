CHP’li Tanal: "Acilen intibak yasası çıkarılsın. Tüm emeklilere seyyanen zam yapılsın"

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, CHP milletvekillerinin asgari ücretin 39 bin liraya ve en düşük emekli aylığının da bu seviyeye yükseltilmesi amacıyla başlattığı "Meclis'i terk etmeme" eyleminin üçüncü gününde, “Acilen intibak yasası çıkarılsın. Tüm emeklilere seyyanen zam yapılsın” açıklamalarında bulundu.

Tanal sosyal medya hesabından, CHP milletvekillerinin "Meclis'i terk etmeme" eyleminden fotoğraf paylaşarak yaptığı açıklamada, “Biz sadece ‘en düşük emekli maaşı’ alanın değil; 16,5 milyon emeklinin tamamının hakkını savunuyoruz. Acilen intibak yasası çıkarılsın. Tüm emeklilere seyyanen zam yapılsın” ifadelerine yer verdi.