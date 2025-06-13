CHP’li Tanrıkulu, ATV kazasını Meclis'e taşıdı: Davada korunmak istenen bir kişi mi var?

HABER MERKEZİ

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, ATV sürücüsü Oğuz Murat Aci'nin hayatını kaybettiği kazayla ilgili Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a verdiği önergede, "kaza yerinde olduğu tespit edilen bazı kişilerin ifadelerinin alınmadığına" ilişkin iddiayı sordu.

İstanbul Eyüpsultan’da 1 Mart 2024 tarihinde meydana gelen ve ATV sürücüsü Oğuz Murat Aci’nin yaşamını yitirdiği kazaya ilişkin dava ve soruşturmalar sürerken dikkat çekici bir iddia Meclis gündemine taşındı.

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’a olayda sorumluluğu bulunun bazı kişilerin korunup korunmadığını sordu.

Olay günü görüntüsü kamera kayıtlarına yansıyan bir kişinin büyük bir medya grubunun sahibinin yakını olduğunun iddia edildiğini de kaydeden Tanrıkulu, önergesinde şu ifadeleri kullandı:

"1 Mart 2024 tarihinde İstanbul’un Eyüpsultan ilçesinde meydana gelen, bir vatandaşımızın hayatını kaybettiği ve dört kişinin yaralandığı trafik kazası kamuoyunun vicdanını derinden yaralamış; kazanın ardından yaşanan süreç ise şeffaflık ve adalet ilkeleri açısından ciddi soruları gündeme getirmiştir.

Olayın ardından, kazaya sebep olan Timur Cihantimur ile annesi Eylem Tok hakkında yargılama süreci devam ederken, kazazedelerden birinin cep telefonunun, olay yerine gelen bir başka kişi tarafından alındığı ve bu durumun da gizlenmeye çalışıldığı iddia edilmektedir.

Söz konusu kişinin, mahkeme tutanakları, tanık ifadeleri ve olay yeri görüntülerinde yer almasına rağmen, büyük bir medya grubunun sahibine olan yakınlığı sebebiyle ifadesine dahi başvurulmadığı yönünde iddialar bulunmaktadır.

Davanın sağlıklı yürütülmesi açısından, olay sırasında ve sonrasında olay yerinde bulunan cep telefonların, bu telefonlarla yapılan görüşmelerin, olay yerinde bulunan kişilerin tespiti ve ifadeleri büyük önem arz etmektedir."

"TANIK İFADELERİ DİKKATE ALINDI MI?"

Tanrıkulu, şu soruları yöneltti:

"* 1 Nisan 2024 tarihinde Eyüpsultan’da meydana gelen trafik kazası sonrası, kazaya karışanların yakınlarından olay yerine gelenlerin isimleri sağlıklı ve eksiksiz şekilde mahkeme kayıtlarına yansımış mıdır?

* Kaza sırasında ve sonrasında kazazedelere ve olay yerine gelen yakınlarına ait telefon numaraları ile bu telefonlarla yapılan görüşmelere ilişkin bilgiler mahkeme tutanaklarına geçirilmiş midir?

* Kazanın aydınlatılması amacıyla olaya karışanlar ve olay yerinde bulunan kaç kişinin cep telefon görüşmeleri savcılık makamınca incelenmiştir?

* Kaza sonrası olay yerine gelen ve kazanın seyrine müdahil olan kişilerin yakınlarından cep telefon görüşme bilgileri alınmayan kişi var mıdır?

* Eylem Tok’un yaşadığı site güvenlik görevlilerinin, kazazededen alınan cep telefonunu başka bir kişiye teslim ettiklerine dair ifadeleri savcılık makamınca dikkate alınmış mıdır? Bu beyanlar üzerine herhangi bir adli işlem başlatılmış mıdır?

* Olay günü çekilen ve kaza yerinde bulunduğu kamera kayıtlarıyla tespit edilen bazı kişilerin bugüne kadar ifadelerinin alınmadığı bilgisi doğru mudur? Doğru ise, davanın seyrini değiştirecek bu ifadeler neden alınmamıştır?

* Söz konusu kişinin büyük bir medya grubunun sahibinin yakını olduğu ve bu nedenle korunup yargı sürecinin dışında tutulduğu iddiaları doğru mudur? Bakanlığınızca bu iddialara ilişkin herhangi bir inceleme başlatılmış mıdır?"