CHP’li Tanrıkulu: "Çiftçilerin bankalara borçları ertelenmeli, faizsiz kredi verilmelidir"

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, çiftçilerin yaşadığı sorunlarına ilişkin Diyarbakır Tarım Mahsulleri Ofisi önünde açıklama yaptı.

Bu yıl kuraklık nedeniyle çiftçilerin büyük sorunlar yaşadığını anlatan Tanrıkulu, çiftçilerin borçlarının ertelenmesi gerektiğini ifade etti. Tanrıkulu, "Diyarbakır aynı zamanda bir tarım kenti. Ancak arazilerin sadece yüzde 21'i sulanabilir arazi niteliğinde, dolayısıyla yüzde 79'u ise sulanamıyor. GAP'ın sulama kanalları bitmediği için böyle bir büyük mağduriyet var. Kış mevsiminde maalesef Diyarbakır'da beklenen yağış yaşanmadığı için büyük kuraklık var ve tahribat yüzde 80 civarı. Yani, çiftçiler ürün alamadı topraktan. Tarım Kredi Kooperatifi'ne borçları var, bankalara var. Çiftçi yurttaşlarımızın talepleri şu, önceden ölçülen, belli olan bu kuraklığın ardından Tarım Kredi Kooperatifi'ne, bankalara borçlarının ertelenmesi ve faizsiz kredi verilmesi. Çiftçilerimizin bu taleplerini Diyarbakır'da Toprak Mahsulleri Ofisi önünden duyuruyorum" diye konuştu.