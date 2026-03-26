CHP’li Tanrıkulu’ndan kabineye savaş soruları: Türkiye’nin hazırlığı ne?

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve tüm bakanların ayrı ayrı yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na sunduğu soru önergelerinde ABD/İsrail ve İran arasında devam eden savaşa ilişkin hükümetin kriz yönetimi ve koordinasyon kapasitesini sordu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun yanıtlaması istemiyle ayrı ayrı soru önergesi verdi.

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının Türkiye’nin güvenliğini, ekonomisini ve dış politikasını doğrudan etkilediğini belirten Tanrıkulu, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyelerine savaşa karşı hükümetin kriz yönetimi ve koordinasyon kapasitesini sordu.

Tanrıkulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’a şu soruları yöneltti:

" •Siber güvenlik riskleri için ulusal hazırlık planı var mıdır? Varsa bu planlar nelerdir? Türkiye’de olası bir bölgesel savaş senaryosuna karşı ulusal kriz yönetim planı hazırlanmış mıdır? Cumhurbaşkanlığı bünyesinde ilgili kurumların katılımıyla koordinasyon toplantıları yapılmış mıdır?

•Türkiye’nin ekonomik ve güvenlik risklerine ilişkin etki analizi raporu hazırlanmış mıdır? Olası bir bölgesel savaşın Türkiye’ye göç hareketleri yaratması halinde ulusal eylem planı bulunmakta mıdır? Türkiye’nin diplomatik arabuluculuk girişimleri planlanmakta mıdır?"

Tanrıkulu, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’a ise Türkiye’nin savaştaki arabulucuk rolüne ilişkin sorular yöneltti:

"• Türkiye’nin İran–İsrail gerilimine ilişkin diplomatik girişimleri nelerdir? Türkiye’nin arabuluculuk girişimi olmuş mudur?

• Türkiye’nin bu gerilime ilişkin Birleşmiş Milletler girişimi var mıdır? Türkiye’deki diplomatik temsilciliklerin güvenliği için ek önlemler alınmış mıdır? Bölgedeki Türk vatandaşlarının tahliyesi için plan hazırlanmış mıdır?"

Tanrıkulu, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’e şu soruları yöneltti:

"• Türkiye’nin sınır bölgelerinde askeri hazırlık seviyesi artırılmış mıdır? TSK tarafından bölgesel savaş senaryoları hazırlanmış mıdır?

•Türkiye’de bulunan NATO tesislerinin kullanımıyla ilgili plan var mıdır? Türkiye hava sahasında askeri risk analizi yapılmış mıdır? Füze savunma sistemleri için ek tedbir alınmış mıdır?"

Tanrıkulu, diğer bakanlıklara da savaşa karşı kendi alanlarında yaptıkları hazırlıklarını sordu.