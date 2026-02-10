CHP’li Tanrukulu’ndan Bakan Tunç’a: "Tahliye edilmiş başkanlar görevlerine neden iade edilmemektedir?''

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a "Demokratik hukuk devleti ilkesi gereği, haklarında kesinleşmiş mahkûmiyet kararı bulunmayan ve/veya tahliye edilmiş belediye başkanlarının görevlerine iade edilmesini sağlayacak yasal veya idari düzenleme yapılması planlanmakta mıdır? Görevlerine iade edilmemesinin hukuki gerekçesi nedir" diye sordu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, tahliye edilen belediye başkanlarının görevlerine iadesine ilişkin Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi verdi.

Türkiye’de son yıllarda yerel yönetimler üzerinde "artan idari ve yargısal müdahaleler kapsamında" birçok belediye başkanı hakkında soruşturma açıldığını, tutuklanan ve görevden alınan belediye başkanlarının olduğunu vurgulayan Tanrıkulu, "Bu süreçlerin önemli bir bölümünde, masumiyet karinesi, seçilme hakkı, seçme ve seçilme hakkının korunması, yerel yönetimlerin özerkliği, orantılılık ilkesi ve hukuki güvenlik ilkelerinin ihlal edildiğine dair ciddi tartışmalar kamuoyuna yansımıştır" ifadelerini kullandı.

Başta Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar olmak üzere bazı belediye başkanları hakkında sonuçlanmayan yargılamaların olduğunu, hakkında tahliye kararları verilen belediye başkanlarının ise göreve iade edilmediğini belirten Tanrıkulu, Anayasa ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ni hatırlattı.

Tahliye edilen veya hakkında kesinleşmiş mahkûmiyet kararı bulunmayan belediye başkanlarının görevlerine iade edilmemesinin idari tasarruf yoluyla seçme ve seçilme hakkının fiilen ortadan kaldırılması anlamına geldiğini belirten Tanrıkulu, Adalet Bakanı Tunç’a şu soruları yöneltti:

''HUKUKİ GEREKÇELERİ NEDİR?''