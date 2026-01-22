CHP’li Taşcıer: Kefen parası etmeyen bin lirayı "emekliye müjde" diye sunuyorsunuz

TBMM Genel Kurulu, TBMM Başkanvekili Celal Adan'ın başkanlığında toplandı. Genel Kurulu'nda en düşük emekli aylığının artırılmasını da içeren Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin madde görüşmelerine geçildi. Kanun teklifinin madde görüşmeleri bölüm bölüm yapılırken, birinci kısım 1-8'inci maddeleri kapsıyor.

AKP tarafından verilen önergeyle birlikte kanun teklifinin üçüncü maddesi ile 657 sayılı Kanunun 127'nci maddesinin değiştirilen ikinci fıkrasında yer alan "dört aydan" ibaresi, "altı aydan" şeklinde ve "dört ay" ibaresinin "altı ay" şeklinde değiştirilmesi teklif edildi. Komisyon önergeyi takdire bırakırken, önerge oylanarak kabul edildi.

"BİR EMEKLİ DİYOR Kİ: 'BİZİ YAŞATMAK İSTEMİYORLAR, ÖLMEMİZİ BEKLİYORLAR'"

CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, iktidarın emeklilere yönelik politikalarını eleştirdi. Taşcıer, şu ifadeleri kullandı:

"AK Parti’nin emeklileri sefaletle eşitleyen teklifi üzerine görüşüyoruz. Birazdan kimin halktan, kimin ranttan, kimin haktan, kimin yandaştan, kimin emekten ve emekliden, kimin imtiyazlardan yana olduğu bu millet tarafından bir kez daha görülecek. Bir emekli diyor ki: 'Bizi yaşatmak istemiyorlar, ölmemizi bekliyorlar. Ama biz ölmeyeceğiz, direneceğiz.' Bir iktidar için bundan daha ağır bir eleştiri var mıdır, bilmiyorum"

Sosyal güvenliğin prim esaslı bir sistem olduğunu vurgulayan Taşcıer, "Emekli aylıkları sizin Hazine ve Maliye Bakanı'nızın uhdesinde değildir, grubunuzun aklına gelen bir iyilik de değildir, genel başkanınızın gönlünden kopan bir lütuf hiç değildir. Emekli aylığı; işçilerden, emekçilerden, ücretlilerden yani alın teriyle çalışan yurttaşlarımızdan kesilen primlerin karşılığıdır ve Anayasa’yla güvence altına alınmıştır" dedi.

Taşcıer, "Siz şimdi bir kefen parası bile etmeyen bin lirayı 'müjde' diye sunuyorsunuz ya vallahi 23 yıl gölge etmeseydiniz, bugün emekli bin lira değil, 23 bin lira daha fazla aylık almış olacaktı" ifadesini kullandı.

"OTUZ YIL ÇALIŞANLA ON BEŞ YIL ÇALIŞANI AYNI MAAŞA MAHKUM ETTİNİZ"

Taşcıer, emeklilerin yıllar içinde yoksullaştırıldığını belirterek, "23 yılda adım adım emekliliği yoksullaştırdınız. Prim ile maaş arasındaki bağı kopardınız. Otuz yıl çalışanla on beş yıl çalışanı aynı maaşa mahkum ettiniz. Aylık bağlama oranlarını düşürdünüz, daha uzun çalıştırıp daha az emekli aylığı verdiniz. Kök aylıkları erittiniz, yoksulluğu normalleştirdiniz” ifadelerini kullandı.

"NESİLLER ARASI BİR UÇURUM YARATTINIZ, YAN YANA ÇALIŞAN İNSANLARI FARKLI KADERLERE MAHKUM ETTİNİZ"

İktidarın bin liralık artışı "müjde" olarak sunmasını eleştiren Taşcıer, "İntibak adaletsizliğini daha da derinleştirdiniz, aynı primle farklı aylıkları hesapladınız. Seçim öncesi apar topar EYT’yi çıkardınız, uyarılarımıza rağmen dinlemediniz. Nesiller arası bir uçurum yarattınız, yan yana çalışan insanları farklı kaderlere mahkum ettiniz ve bir günde yirmi yıllık bir mağduriyet yarattınız” diye konuştu. Devlet memurlarına yapılan seyyanen artışın emekli memurlara yansıtılmadığını söyleyen Taşcıer, "Devlete ömür vermiş insanları yoksulluğa mahkum ettiniz. Sonuçta 16 milyon insanı aynı anda yoksullaştırdınız" dedi.

"EMEKLİYE GELİNCE BÜTÇE DARALIYOR, YANDAŞA GELİNCE KASA AÇILIYOR"

Kaynak tartışmalarına da değinen Taşcıer, "Biz emekli aylıkları insan onuruna yaraşır bir seviyeye, asgari ücret düzeyine çekilsin dediğimizde maliyet sadece 650 milyar lira ama 'kaynak yok' diyorsunuz. Oysa sermayeden almaktan vazgeçtiğiniz vergi 770 milyar lira, sosyal güvenlik bütçesinden kullanmadığınız tutar 280 milyar lira. Yani emekliler için kullanmadığınız 1 trilyon liradan fazla kaynak var" ifadelerini kullandı. Taşcıer, "Demek ki mesele kaynak değil, tercih meselesi. Emekliye gelince bütçe daralıyor, yandaşa gelince kasa açılıyor" dedi.

"EMEKLİLİK BİR LÜTUF DEĞİLDİR. EMEKLİLİK HAKTIR, EMEKLİLİK ONURDUR"

CHP olarak ne yapacaklarını da anlatan Taşcıer, "Prim-kazanç bağını yeniden kuracağız. Aylık bağlama oranlarını insanca yaşama uygun seviyeye yükselteceğiz. Kök aylık oyununa son vereceğiz. Kademeli emeklilikle adil bir sistem kuracağız. İntibak adaletsizliğini bitireceğiz. Memur emeklilerini ele güne muhtaç etmeyeceğiz, hak ettikleri seyyanen zammı yansıtacağız. Geçici pansuman değil, kalıcı sosyal güvenlik reformu yapacağız" dedi. Taşcıer, "Emeklilik bir lütuf değildir. Emeklilik haktır, emeklilik onurdur. Emeklilik bu ülkenin emekçisine olan borcumuzdur. O borcu sandık günü geldiğinde, halkın iktidarı kurulduğunda biz ödeyeceğiz" ifadesini kullandı.