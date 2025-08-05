CHP’li Taşcıer’den “Gayrimenkul Sertifikası” modeline tepki

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un tanıttığı “Gayrimenkul Sertifikası” modelini eleştirdi.

Taşcıer, Bakan Kurum’un ilk olarak Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ve Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı’nın (Emlak Konut GYO) İstanbul’daki 5 bin 325 konutluk Damla Kent projesinde bin 540 konutluk 1. Etap için başlatılacağını açıkladığı Gayrimenkul Sertifikası’na ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Taşcıer, açıklamasında şunları kaydetti:

“Bir emeklinin hiç harcama yapmazsa 1 1 daireye sahip olması için gereken süre 24 yıl. Ancak asgari ihtiyaçlarını karşıladıktan sonra elinde hala para kalabiliyorsa 95 yıl. Anayasal güvence altındaki barınma hakkı, AKP’nin yeni oyunu ile resmen borsa kâğıdına çevrildi. Kentsel dönüşüm yerine rant dönüşümünü seçen iktidar, Gayrimenkul Sertifikası Modeliyle bir kez daha gerçek yüzünü ortaya koydu. Halkla alay ediyorlar.

'Her bütçeye uygun konut alımı kolaylaşacak' diyorlar ama örneğin bir emeklinin yıllık geliri sadece 202 bin lira. 1 1 daire için yapılması gereken yıllık ödeme ise tam 1,2 milyon lira. Emekliler böyle nasıl konut sahibi olacak? En düşük emekli maaşı 16 bin 881, asgari ücret 22 bin 104, en düşük memur maaşı 50 bin 503 lira. 1 1 daire için 4 yıl boyunca her ay 13 bin 157 sertifika karşılığı en az 99 bin 861 lira, 2 1 daire içinse 17 bin 985 sertifika karşılığında en az 136 bin 506 lira ödenmesi gerekiyor.

"24 YILDA ANCAK 1+1 DAİRE SAHİBİ OLABİLİYOR"

Aylık gelirinin tamamını harcamadan biriktiren bir emekli ayda 2 bin 224, asgari ücretli 2 bin 912, memur ise 6 bin 654 sertifika alabiliyor. Hiç harcama yapmayan bir emekli 24 yılın sonunda ancak 1+1 daire sahibi olabiliyor. Asgari ücretli için bu süre 18, memur için ise 8 yıl. Ancak yeme, içme, barınma, sağlık gibi temel ihtiyaçlara para harcandığında bu süreler emekliler için neredeyse 100 yıla, asgari ücretlide 72’ye, memurlarda ise 32 yıla çıkıyor. Bu tablo, AKP’nin halkla nasıl alay ettiğini açıkça ortaya koyuyor.

Kamu emekçisi günde 50 lira ile ayda ancak 198 sertifika alınabiliyor. Bu hesaba göre bir kamu işçisinin 1 1 ev alabilmesi için 266 yıl 4 ay boyunca birikim yapması gerekiyor. Emekçiye ev değil, ömür boyu sürecek hayal satıyorlar."

"SOSYAL DEVLETİN İFLASININ İLANIDIR"

Taşcıer, ev sahibi olmanın emekçiler için nesiller boyu süren bir mücadeleye dönüştüğünü ifade ederek, emekçinin, emeklinin, dar gelirlinin yıllardır insanca yaşamanın ve bir ev sahibi olmanın mücadelesini verdiğini belirtti.

"Tek adam rejiminin ‘gayrimenkul sertifikası’ adıyla sunduğu yeni modelin ise bu mücadeleyi daha da çıkmaza sürüklediğini" kaydeden Taşcıer, açıklamasında şu değerlendirmelerde bulundu:

"Türkiye’deki barınma krizini santim santim ev hayali satarak çözmek mümkün değildir. Sertifika biriktirerek ev sahibi olmak, sosyal devletin iflasının ilanıdır. Bu tablo, iktidarın orta ve alt gelir gruplarını barınma hakkından kopardığını açıkça göstermektedir.

Bir daireyi birden fazla kişinin birlikte alması, AKP’nin dar gelirliyi ev sahibi yapmak yerine bir daireye hissedar olmaya mahkûm ettiğinin kanıtıdır. Bu sisteme ‘paylı mülkiyet’ diyorlar. Yani yurttaşlar sertifikalarını birleştirip aynı daireye ortak olacak, tapuya da hisseleri oranında adları yazılacak. Sosyal devlet, ev hakkını ortaklığa dönüştürmez, her vatandaşa başını sokacak yuva sağlar. AKP ise barınma hakkını borsa kâğıdına çevirip vatandaşı spekülatörlerin ve müteahhitlerin insafına bırakıyor. 80’lerin başında banker skandalı nasıl milletin belini büktüyse, AKP de muhtemel sertifika skandallarıyla aynı felaketi dar gelirlilere yaşatacak.”