CHP’li Toprak uyardı: Seçim öncesi yeni askeri operasyon olabilir

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’nin Türkiye temaslarına dikkat çeken CHP İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak, "İran-Irak-Türkiye işbirliği arayışını ve Irak ile Suriye’nin kuzeyine seçim öncesi yeni bir askeri operasyon ihtimalini yansıtıyor" dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak, haftalık değerlendirme raporunu bugün yayınladı. Toprak'ın raporunda yer alan değerlendirmelerde İran Cumhurbaşkanı Reisi’nin ziyaretine dikkat çekildi.

“Gazze-İsrail savaşında Hamas’ın yanında saf tutan İran ve Türkiye, Irak ve Suriye’deki gelişmelerde farklı tutum izliyor” diyen Toprak, “Reisi’nin Türkiye ziyareti öncesinde MİT Başkanı İbrahim Kalın, Bağdat’ta Irak Cumhurbaşkanı ve Başbakanı ile görüştü. Bu kritik temaslar PKK, YPG, PYD ve SDG’ye karşı İran-Irak-Türkiye işbirliği arayışını ve Irak ile Suriye’nin kuzeyine seçim öncesi yeni bir askeri operasyon ihtimalini yansıtıyor” dedi.

Toprak’ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

“ŞİRKETLER SATILACAK”

“Geçen hafta yayınlanan Cumhurbaşkanı kararıyla TEDAŞ ve TEİAŞ’a ait bazıları denize sıfır, birbirinden değerli 73 arazi ve taşınmaz, satışa çıkartıldı. Reform bahanesiyle içi boşaltılacak son 19 KİT (Kamu İktisadi Teşebbüsü) zengin Körfez ülkeleri ve iktidar yakını şirketlere satılacak.

İktidar ittifakının İBB adayının seçim vaatlerindeki yanlışlar, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyon Merkezi (DMM) tarafından düzeltiliyor. Saray’ın seçim kampanyası ve adayların vaatlerine müdahalesi, seçim rekabetinin Cumhur İttifakı adaylarıyla değil, Cumhurbaşkanı ve parti devleti ile yapılacağını gösteriyor.

Milyonlarca emekliye iki hafta boyunca ek zam vaatleriyle eziyet çektiren iktidarın, sağlıkta ilaç bedelleri için uyguladığı gerçek dışı euro kuru nedeniyle pek çok hayati ilaç piyasadan çekildi. Hastalar mağdur edilirken, katkı ve katılım payı nedeniyle emekli ve çalışanlar ekstra bedeller ödüyor.

Ekonomik kriz, yokluklar ve döviz kıtlığına karşı alınan 24 Ocak 1980 kararlarından 44 yıl sonra, iktidarın Türkiye ekonomisini getirdiği tablo 44 yıl öncesinden çok daha fazla ağırlaştı. O tarihte enflasyon yüzde 107 iken, 2023 resmi enflasyonu yüzde 64,7, algılanan enflasyonu yüzde 96, hissedilen enflasyonu yüzde 129. İhracatçının dövizinin yüzde 40’ına el konulurken, ithalat yasakları yaygınlaştı. Son olarak canlı hayvan ithalatının devlet tekeline alınması vb. uygulamalarla müdahale ekonomisi öne çıkarıldı. Türkiye ekonomisi temel makro göstergelerde 44 yılın da gerisine ve daha ağır bir kriz ortamına sürüklendi.

CANLI HAYVAN İTHALATINDA TEKELLEŞTİ

Kırmızı et fiyatlarında yükselişi önleyemeyen iktidar, Et ve Süt Kurumu’nu (ESK) canlı hayvan ithalatında tekelleştirdi. Bu yıl ESK tarafından yapılacak ithalatla; 600 bin baş besilik sığırın bedeli, sözleşme yapılacak besicilerden peşin alınacak. Kesilmesi ve satılması yasaklanan sığırlar, AB ülkeleri ve Güney Amerika’dan ithal edilecek. Bakanlığın uyguladığı yeni yöntem, hayvancılığın sorunlarına, fahiş et fiyatına çözümden uzak. ESK’ye ithalat tekeliyle bir kez daha besiciliğe destek ve teşvik, et fiyatlarında sübvansiyon, dar gelirli tüketicinin ucuz ete erişimi için kullanılması gereken milyarlarca dolar, Avrupalı ve Güney Amerikalı besicilere aktarılacak.

İSVEÇ’İN NATO ÜYELİĞİ

İsveç’in NATO üyeliğine onayın hemen ardından ABD Savunma Bakan Yardımcısının Montrö Boğazlar Sözleşmesi’nin NATO lehine esnetilmesini istemesi, F-16 satışında yeni tavizler istendiğini gösteriyor. Rusya’nın Türkiye’ye Montrö taahhütlerini anımsatması, ABD-Türkiye-Rusya arasında yeni gerilimlere zemin hazırlayabilir.

SEÇİM ÖNCESİ YENİ BİR ASKERİ OPERASYON

Gazze-İsrail savaşında Hamas’ın yanında saf tutan İran ve Türkiye, Irak ve Suriye’deki gelişmelerde farklı tutum izliyor. İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’nin Türkiye ziyareti öncesinde MİT Başkanı İbrahim Kalın, Bağdat’ta Irak Cumhurbaşkanı ve Başbakanı ile görüştü. Bu kritik temaslar PKK, YPG, PYD ve SDG’ye karşı İran-Irak-Türkiye işbirliği arayışını ve Irak ile Suriye’nin kuzeyine seçim öncesi yeni bir askeri operasyon ihtimalini yansıtıyor.”