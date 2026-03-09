CHP’li Türeli’den BirGün’e destek: "Bağımsız gazeteciliğin kalesi"

BirGün/Ankara

CHP Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli, BirGün Gazetesi Ankara Bürosu’nu ziyaret etti.

Laiklik Bildirisi’ne imza attığı gerekçesiyle ifade veren BirGün Gazetesi Ankara Temsilcisi ile bir araya gelen Türeli, dayanışma mesajlarını iletti.

Türkiye’de basının her geçen gün daha da baskı altına alındığını belirten Türeli, BirGün Gazetesi’nin, “Halkın haber hakkı” ve toplumsal muhalefet için kritik önemi bulunduğunun altını çizdi.

Türeli, BirGün Gazetesi’ni, “Bağımsız gazeteciliğin kalesi” olarak nitelendirdi.