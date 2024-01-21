CHP’li Tutdere hesapladı: Saray’ın günlük masrafı 3 bin 500 emekli maaşı

CHP’li Abdurrahman Tutdere, Saray’ın günlük masraflarının 3 bin 500 emekli maaşına denk geldiğini söyledi.

Son olarak 10 bin TL olarak açıklanan en düşük emekli maaşına muhalefetten tepkiler sürüyor. Bu maaşı Saray’ın günlük masrafıyla kıyaslayan CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, “Sarayın günlük masrafı 35 milyon lira. En düşük emekli maaşı ise 10 bin lira oldu. 3 bin 500 emeklinin maaşı sarayın bir günlük masrafı” dedi.

AKP’nin emekliler için belirlediği maaşın yıllardır açlık sınırının altında kaldığına dikkat çeken Tutdere, “Son 5 yıllık tabloya göre, 2019’da emekli maaşları açlık sınırının yüzde 7.35, 2020’de yüzde 15.698, 2021’de yüzde 39, 2022’de yüzde 41.99 ve 2023’de yüzde 54.49 altında kaldı. 2024’ün başında olmamıza rağmen emekli maaşları da açlık sınırının yüzde 54.44 altında kaldı. 16 milyona yakın emekli resmen açlıkla karşı karşıya bırakıldı” dedi.

10 bin TL’nin mutfak masraflarını bile karşılayamadığını söyleyen Tutdere, “Emekli 10 bin lira ile mutfak masrafını mı karşılasın, fatura mı ödesin? Adalet diye iktidara gelen AKP, adaletsizliğin en büyüğünü emeklilere yapıyor. Ülkemiz bu utanç tablosunu hak etmiyor” açıklamasını yaptı.